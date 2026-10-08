Espace 22 ospita “Multi Art”, la nuova collettiva di arte contemporanea firmata Multi Art Gallery Events Monaco

Dal 15 al 25 ottobre, Espace 22, al 24 boulevard d’Italie a Monaco, ospiterà “Multi Art”, una nuova esposizione collettiva di arte contemporanea organizzata da Multi Art Gallery Events Monaco.

La mostra riunirà 14 artisti contemporanei provenienti da diversi orizzonti, proponendo una selezione eterogenea di opere e linguaggi artistici. Pittura, scultura, fotografia e tecniche miste si incontreranno in un percorso caratterizzato da differenti approcci alla materia, al colore, all’emozione e alla ricerca contemporanea.

Gli artisti presenti in esposizione saranno Michèle-Laure Adamo, Christelle Carlier, Flora Castaldi, Steve Chaudanson, Jean-Pierre Craninx, Vadym Davydov, Patricia Di Basso, Dominique Gautier, MEG (Mégane Fortin), Joël Moens de Hase, Florence Muliardo, Christine Nilly, Charles-Edouard Thys e Carmen Valverde.

L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 15 al 25 ottobre, dalle 11 alle 19, con ingresso libero.

Il vernissage è previsto giovedì 15 ottobre alle 18. La partecipazione all’inaugurazione è possibile esclusivamente su prenotazione, scrivendo a multiartevents@monaco.mc.