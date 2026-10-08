Printemps des Arts de Monte-Carlo, il festival torna dal 3 al 28 marzo 2027

Il Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo torna nel 2027 con una nuova edizione in programma dal 3 al 28 marzo.

La manifestazione, dedicata alle arti e alla musica, si svolgerà sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover, che presiede il festival dal 1984. Il Printemps des Arts de Monte-Carlo è stato creato nel 1970 da S.A.S. la Principessa Grace.

Le date della prossima edizione sono state ufficializzate dal festival: l’appuntamento si svilupperà dal 3 al 28 marzo 2027. Il programma della manifestazione comprende abitualmente concerti e iniziative legate alla musica e alla creazione artistica; per il 2027 sono già annunciati alcuni appuntamenti dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo nell’ambito del Printemps des Arts.

Per gli appassionati e per il pubblico che attende il ritorno del festival, l’appuntamento è quindi fissato dal 3 al 28 marzo 2027, con una nuova stagione di musica e cultura nel Principato di Monaco.