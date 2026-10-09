Celtic Vibes, Rosewood Music porta la musica celtica nella Chiesa Protestante di Mentone

Sabato 17 ottobre, la Chiesa Protestante di Mentone, in 21 rue de la République, ospiterà “Celtic Vibes”, appuntamento musicale proposto da Rosewood Music e dedicato alla musica celtica.

Conosciuta per i suoi ritmi di danza, tra reel, jig e hornpipe, la musica celtica si distingue anche per i suoi racconti, i celebri poeti e le ballate melodiose. Il concerto proporrà un repertorio pensato per strumenti acustici, con chitarra, violino, arpa, pianoforte, dulcimer e voce.

L’appuntamento è inserito nella programmazione culturale di Mentone ed è classificato come concerto, performance artistica, canto e musica del mondo.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 15 euro per il tariffa intera. Gli animali non sono ammessi.

Per maggiori informazioni e contatti, è possibile scrivere a rosewoodacousticmusic@gmail.com o consultare il canale YouTube di Rosewood Music.