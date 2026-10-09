Le Rencontres Philosophiques de Monaco: sei incontri al Théâtre Princesse Grace da ottobre '26 a marzo '27

Gli appuntamenti, animati da filosofi, ricercatori e studiosi provenienti da diverse discipline, affrontano di volta in volta una nozione o un tema attraverso la filosofia, la letteratura e le scienze umane, alternando momenti di approfondimento e confronto con il pubblico. L’ingresso è libero, con prenotazione consigliata sul sito philomonaco.com.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 15 ottobre 2026, dalle 19 alle 21, sul tema «Dell’empatia». L’incontro sarà presentato da Robert Maggiori, filosofo e membro fondatore delle Rencontres Philosophiques de Monaco, con la partecipazione di Patricia Attigui, psicologa clinica e professoressa emerita all’Università di Lione, Guillaume Le Blanc, filosofo, e Solange Chavel, filosofa dell’Università di Poitiers.

Giovedì 5 novembre 2026, dalle 19 alle 21, sarà la volta di «L’amore di un padre», presentato da Raphael Zagury-Orly, filosofo e membro fondatore delle Rencontres Philosophiques de Monaco.

Il calendario proseguirà giovedì 10 dicembre 2026 con «Il fascino», dalle 19 alle 21, presentato da Robert Maggiori.

Giovedì 21 gennaio 2027 sarà affrontato il tema «L’odio e la vendetta», sempre dalle 19 alle 21, con la presentazione di Raphael Zagury-Orly.

Il 4 febbraio 2027 l’appuntamento sarà dedicato alle «Disuguaglianze», con Robert Maggiori.

La serie proseguirà giovedì 11 marzo 2027 con un incontro dedicato al «Narcisismo», presentato da Raphael Zagury-Orly. Nella stessa giornata sono previste anche residenze nei licei sul tema «Il narcisismo», realizzate in collaborazione con la Direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport. Gli intervenenti saranno presenti negli istituti scolastici per tutta la giornata insieme agli studenti.

Tutti gli incontri serali si svolgeranno al Théâtre Princesse Grace, 12 avenue d’Ostende, Monaco, dalle 19 alle 21.