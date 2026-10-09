Cannesoleil, il sole splende sulla città del cinema

Uno spazio sulla città di Cannes: é disponibile il numero di ottobre 2026 di Cannesoleil, il mensile edito dalla città di Cannes.



Il numero di ottobre 2026 della rivista curata dalla Ville de Cannes fornisce informazioni sulla vita cittadina ed anticipazioni sulle attività e gli eventi in programma.



In particolare:

Cannes contro l’inciviltà – Il senso civico riguarda tutti!

Qualità della vita – Bella, funzionale, sicura e accogliente: è aperto il mercato coperto di La Bocca!

Attrattività/Commercio – La «Braderie Cannoise»: tre giorni di shopping facile e festoso

Speciale 80° Festival di Cannes – Mathieu Pradat: «Spettatori, tocca a voi giocare!»

Salute – Le Settimane di informazione sulla salute mentale si aprono alle arti

Omaggio – Philippe Bouvard: Cannes dice addio alla sua «Grosse Tête»

L’editoriale della redazione di Cannesoleil pubblicato sulla rivista di questo mese



Halle à Bocca

"È bella, la mia Halle, è proprio bella!». Al mercato di La Bocca, l’entusiasmo unanime di ortolani, commercianti, clienti e professionisti della zona è tale che quasi si potrebbe sentirlo risuonare come in una vera e propria asta al mercato!



Con la sua elegante copertura, i corridoi ampi, luminosi e funzionali, i nuovi banchi, subito adottati dalle bancarelle ricche di prodotti colorati e invitanti, gli spaziosi box destinati a servire con la massima freschezza carni, pesce e formaggi, il bancomat disponibile sul posto e il facile accesso al parcheggio Roubaud, il nuovo mercato coperto di La Bocca, costruito dal Comune di Cannes, si presenta con grande eleganza.



Come un simbolo di questo cuore del quartiere, rinnovato e messo in sicurezza, la cui riqualificazione sarà completata in primavera con 4.000 metri quadrati di giardini pubblici alberati, la nuova struttura domina la piazza che presto sarà liberata dal vecchio e fatiscente ufficio postale.



In questi spazi completamente nuovi, pensati per semplificare la vita degli abitanti di La Bocca e restituire al quartiere la vitalità che merita, è iniziata una nuova fase nel rispetto dell’identità del luogo.

Oggi alle Poste e al mercato, e presto anche presso la sede distaccata del Comune, l’ufficio del turismo, il comando della polizia municipale e quello della polizia nazionale, sulla terrazza di una brasserie o passeggiando tra un parco ricco di piante e vegetazione, le persone si incontrano e continueranno a incontrarsi per usufruire dei servizi di prossimità, fermarsi a pranzo, fare una passeggiata, andare al mercato o dedicarsi agli acquisti.

Ma anche e soprattutto per scambiarsi una parola, un sorriso, un momento da condividere.



Perché più che un semplice edificio, questa Halle nel cuore di La Bocca vuole essere un luogo di vita conviviale, autentico e caloroso. Un luogo che rispecchi il quartiere, le persone che vi abitano, quelle che vi lavorano e una storia di La Bocca che continua a scriversi nel segno del rinnovamento".



Al fondo di questo articolo è inserito il numero di ottobre 2026.





