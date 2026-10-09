Tennis Europe Junior Masters, dal 21 al 24 ottobre i migliori giovani talenti europei al Monte-Carlo Country Club

Dal 21 al 24 ottobre, il Monte-Carlo Country Club ospiterà per il sesto anno consecutivo il Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo, la competizione che conclude annualmente il circuito giovanile europeo e riunisce alcuni dei migliori talenti del tennis continentale.

La manifestazione, annunciata dalla Federazione Monegasca di Tennis, si svolgerà sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco e la presidenza di Mélanie-Antoinette de Massy. Il torneo riunirà gli otto migliori giocatori e le otto migliori giocatrici delle categorie Under 14 e Under 16 del Tennis Europe Junior Tour, per un totale di 32 partecipanti.

La competizione si disputerà sui campi in terra battuta del Monte-Carlo Country Club, sede anche del Rolex Monte-Carlo Masters, torneo del circuito ATP Masters 1000. Tra i nomi che hanno conquistato il titolo nelle passate edizioni figurano campioni affermati come Rafael Nadal, Alexander Zverev, Kim Clijsters e Belinda Bencic.

Per la categoria Under 14 femminile sono qualificate Eva Maria Bulai (Romania), Mariia Kocherzhenko (Ucraina), Olivia Serena Conticello (Italia), Beata Maresova, Kristyna Nikodymova e Nicole Kurylova (Repubblica Ceca), Alexandra Janoskova (Slovacchia) e Lilly Falkenberg (Svizzera).

Nell’Under 16 femminile scenderanno in campo Lydia Panagiotidou (Grecia), Zana Peric (Serbia), Raya Markova (Bulgaria), Ana Chachkhunashvili (Georgia), Madalena Fernandes (Portogallo), Leonie Schauer (Austria), Danai Margariti (Cipro) e Christine Graf (Monaco).

Tra i ragazzi Under 14 figurano Richard Mitchell (Svizzera), Liam Sharkey e Oskar Laskowski (Gran Bretagna), Martin Adamca (Slovacchia), Rafael Papoian, Luis Bernardo Saraiva (Portogallo), Anastasis Mosaikos (Cipro) e Bruno Dzhenev (Bulgaria).

Per la categoria Under 16 maschile sono qualificati Igor Peric e Luka Kostic (Serbia), Mark Jony (Ungheria), Blazej Krzysko (Polonia), Nicholai H Petersen (Danimarca), Vladyslav Bohomolkin (Ucraina), Arno Avetisyan (Armenia) e Dmitrii Artemev.

La presidente della Federazione Monegasca di Tennis e del Monte-Carlo Country Club, Mélanie-Antoinette de Massy, ha espresso soddisfazione per il ritorno della manifestazione: «È con immenso piacere che ci prepariamo ad accogliere il Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo per il sesto anno consecutivo. Sono lieta di poter ricevere nel Principato questi giovani campioni che rappresentano senza dubbio la futura élite del tennis mondiale».