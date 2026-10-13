Monaco inaugura il nido Ida: 30 nuovi posti per la prima infanzia

Martedì 13 ottobre, il Principe Alberto II e la Principessa Charlène di Monaco hanno inaugurato ufficialmente il nuovo nido d’infanzia Ida, situato all’interno della Résidence Héméra, nel quartiere della Condamine. Alla cerimonia erano presenti il Ministro di Stato Christophe Mirmand, il sindaco Georges Marsan, Nathalie Vaccarezza, consigliera comunale delegata al Servizio Prima Infanzia e Famiglie, i membri del Consiglio comunale e numerosi rappresentanti delle istituzioni del Principato.

Nel suo intervento, il sindaco Georges Marsan ha sottolineato il ruolo della nuova struttura nella politica comunale a sostegno delle famiglie, evidenziando come il nido contribuisca a rafforzare l’offerta di servizi dedicati all’accoglienza dei bambini più piccoli.

Nathalie Vaccarezza ha invece richiamato l’attenzione sulla posizione della struttura, situata in una zona residenziale della Condamine, nelle immediate vicinanze di edifici del patrimonio immobiliare demaniale e a breve distanza dal nido Île aux Bambins.

Al termine degli interventi, padre Dominique Arz, in rappresentanza dell’arcivescovo Dominique-Marie David, ha proceduto alla benedizione dei locali, seguita dalla visita della nuova struttura.

Il nido Ida è aperto alle famiglie dal 2 settembre e dispone di 30 posti distribuiti su una superficie di 700 metri quadrati, ai quali si aggiunge una terrazza di 140 metri quadrati. Il servizio è affidato a un’équipe di 13 professionisti, sotto la direzione di Manon Deloison.

Il nome scelto per la struttura richiama la storia del luogo: Ida era infatti il nome di una villa che sorgeva un tempo sul sito, la cui memoria viene oggi mantenuta attraverso il nuovo asilo nido.

La realizzazione del progetto rientra nella riflessione condotta congiuntamente dal Comune di Monaco e dal Governo del Principato sull’evoluzione delle esigenze di accoglienza della prima infanzia in vista del 2030. L’obiettivo è anticipare la domanda di servizi per le famiglie anche attraverso l’integrazione di nuove strutture nei progetti di costruzione di edifici demaniali.

Con l’apertura del nido Ida, la capacità complessiva degli asili nido comunali di Monaco raggiunge quindi i 430 posti, ampliando ulteriormente l’offerta dedicata alle famiglie del Principato.