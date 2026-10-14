Bradley Cooper e Margot Robbie, nuove riprese a Monaco-Ville (Foto)

Bradley Cooper e Margot Robbie sono nuovamente a Monaco per le riprese del prequel di Ocean’s Eleven. La produzione cinematografica ha già interessato diverse località della Costa Azzurra e del Principato.

Il Governo monegasco ha annunciato che le riprese a Monaco-Ville si svolgeranno venerdì 16 e sabato 17 ottobre, oltre che giovedì 22 e venerdì 23 ottobre.

Nei mesi scorsi, la lavorazione del film ha interessato anche Nizza e Villefranche-sur-Mer, oltre a diverse zone di Monaco, tra cui Port Hercule e la spiaggia dei Pêcheurs.

In occasione delle riprese, la circolazione pedonale nelle stradine del Rocher e, occasionalmente, nella zona della Rampe Major potrà subire modifiche temporanee per consentire lo svolgimento delle operazioni. Sarà prestata attenzione a garantire, per quanto possibile, l’accesso ai residenti e ai visitatori.

Il Governo avverte inoltre che potrebbero verificarsi rumori, anche durante le ore notturne. Saranno adottate misure per limitarne l’impatto sulla tranquillità dei residenti e mantenere, per quanto possibile, la fluidità degli spostamenti.