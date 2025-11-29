Café de la Fontaine, il bistrot che rinasce: tradizione locale e talento giovane a La Turbie”

Il bistrot della Turbie torna a nuova vita. Il Café de la Fontaine, istituzione della Turbie, ha ritrovato nuova energia grazie a Michael e Sasha, due giovani imprenditori e amici di lunga data.

Dopo essersi formati all’Institut Paul Bocuse ed essersi fatti le ossa tra ristoranti stellati e percorsi professionali differenti, hanno scelto di ridare identità e calore a un locale un po’ assopito, trasformandolo in un bistrot accogliente e vivace.



La clientela è varia: dagli habitué alle famiglie della zona, dai lavoratori di Monaco agli amici dei proprietari. La filosofia resta semplice: accoglienza informale e accessibile, sia che si arrivi con prenotazione sia che ci si presenti all’ultimo minuto.





Una cucina “di casa”, stagionale e totalmente fatta in loco

Il menu, volutamente breve e rinnovato ogni tre settimane, valorizza i prodotti del territorio. Tutto è preparato in cucina: pickles, confit, dolci e tradizionali entrée come l’osso di midollo, la terrina della nonna o l’insalata di carciofi locali.



I piatti cambiano con le stagioni. dal boeuf-carottes alla polenta cremosa al tonno al pepe fino al cavolo ripieno, mentre i dolci celebrano i sapori dell’infanzia: mousse al cioccolato “nella sua ciotola”, clafoutis, tarte tatin. Tra le particolarità, anche la celebre “glace au yaourt” preparata esclusivamente per il bistrot da un artigiano della Turbie.



La carta dei vini è stata completamente rinnovata, puntando su piccoli produttori e bottiglie dal prezzo accessibile. Non mancano momenti di condivisione con i clienti, che talvolta portano prodotti da degustare o suggeriscono nuove proposte.





Il tandem creativo alla guida del locale

Michael, con esperienze presso Alléno, Colagreco e La Petite Maison, guida la cucina con precisione tecnica e attenzione ai dettagli.

Sasha porta la visione creativa e il legame con il tessuto economico della regione, ispirandosi ai suoi viaggi per proporre idee e concept da trasformare in piatti e atmosfera.



Insieme immaginano già un futuro più ampio: replicare il modello del Café de la Fontaine in altre città francesi ricche di tradizioni gastronomiche, da Val d’Isère a Biarritz.





Info utili

Indirizzo: Café de la Fontaine – 4 Avenue du Général de Gaulle, 06320 La Turbie

Orari: aperto tutti i giorni 12:00–14:30 e 19:00–22:00. Chiuso il giovedì

Tipologia di ristorante: bistrot tradizionale, cucina stagionale e prodotti locali

Prezzo medio: circa 50 € per un menu completo (antipasto + piatto + dessert)

Specialità: cucina “fatta in casa”, dolci tradizionali, carta dei vini di piccoli produttori





