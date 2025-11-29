Successo strepitoso per CATS a Monte-Carlo: aggiunte due nuove repliche!

Il celebre musical CATS continua a conquistare il cuore del pubblico di Monte-Carlo. Dopo il tutto esaurito nelle date iniziali, gli organizzatori annunciano con entusiasmo due nuove repliche: il 17 dicembre alle 15:00 e il 31 dicembre alle 14:00, offrendo anche posti Premium per un’esperienza ancora più coinvolgente al centro del magico Jellicle Ball.

Un fenomeno teatrale senza tempo

Tra musica, danza e acrobazie spettacolari, i Jellicle Cats prendono vita sul palco, trascinando gli spettatori in un vortice di emozioni. Le canzoni cult, come Memory, accompagnano ogni istante dello spettacolo, regalando una magia capace di emozionare grandi e piccoli. Ogni scena è un invito a sognare, un viaggio unico nel mondo dei gatti Jellicle.

Un’esperienza Premium irripetibile

Per chi desidera vivere il musical in maniera ancora più immersiva, i posti Premium offrono una prospettiva esclusiva: la sensazione di far parte direttamente del Jellicle Ball. Un’occasione imperdibile per immergersi completamente nell’atmosfera dello spettacolo, sentendosi protagonisti di ogni momento.

Dettagli dello spettacolo:

Date: dal 14 al 31 dicembre 2025

Nuove repliche: 17 dicembre alle 15:00 e 31 dicembre alle 14:00

Location: Salle Garnier, Opéra de Monte-Carlo

Prenotate i biglietti e posti qui.

Non perdete l’occasione di assistere a uno dei musical più amati al mondo in una cornice unica come Monte-Carlo: un’esperienza emozionante e indimenticabile vi aspetta!



https://opera.mc/