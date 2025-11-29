Monaco lancia la campagna «L’enfermer ce n’est pas l’aimer» e premia i giovani creatori di video

Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza a danno delle donne, il Comitato per la promozione e la protezione dei diritti delle donne ha organizzato una serata speciale al Lycée Rainier III, dedicata al lancio ufficiale della campagna «L’enfermer ce n’est pas l’aimer» e alla premiazione del concorso video riservato ai giovani. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport.

All’evento hanno preso parte S.E. M. Christophe Mirmand, consiglieri di governo e ministri, alte personalità monegasche, rappresentanti dei servizi dello Stato, associazioni aderenti al Comitato, nonché gli studenti partecipanti al concorso e i loro genitori. Nel suo intervento, il Ministro di Stato ha sottolineato «la forte mobilitazione delle autorità, dei servizi dello Stato e delle associazioni nella lotta contro la violenza sulle donne».

I riconoscimenti del concorso sono stati assegnati in due categorie: il premio della giuria, composta da rappresentanti delle istituzioni monegasche, è stato attribuito a Maya Pezin e Matilda Gazanion, mentre il premio dei giovani, selezionato dalla Commissione Consultiva dei Giovani, è andato a Mathilde Cracknell.

Tutte le video realizzate dagli studenti sono consultabili sulla piattaforma dedicata, permettendo a un pubblico più ampio di confrontarsi con messaggi di sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza di genere.

Questa iniziativa testimonia l’impegno costante di Monaco nel promuovere la parità di genere e nella protezione dei diritti delle donne, puntando sulla partecipazione attiva delle nuove generazioni per costruire una società più sicura e inclusiva.

Tutti i video realizzati dagli studenti sono consultabili su: https://www.instagram.com/dfmmonaco/