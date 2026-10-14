Mentone, tutti gli eventi in programma dal 14 al 18 ottobre: salute, cultura e iniziative per la città

Questa settimana Mentone ospita numerosi appuntamenti dedicati alla salute, alla cultura, alla prevenzione e alla partecipazione cittadina. Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, il programma propone incontri informativi, attività per le famiglie, eventi culturali e manifestazioni aperte al pubblico.

Mercoledì 14 ottobre sono in programma tre appuntamenti. Alle 14.30, presso il CCAS+, in rue de la Marne, si terrà un laboratorio sulla salute mentale degli anziani, organizzato nell’ambito delle Settimane di informazione sulla salute mentale. Alle 15, nella sala del Consiglio comunale, si riunirà il Consiglio comunale dei giovani, alla presenza della sindaca Alexandra Masson. All’ordine del giorno figurano il bilancio delle attività svolte, la presentazione dei progetti delle commissioni e la preparazione del rinnovo dei giovani eletti. Dalle 10 alle 16, il Salon du Louvre ospiterà inoltre il forum “Bien vivre sa retraite”, dedicato alla prevenzione della perdita di autonomia e al benessere durante l’invecchiamento.

Giovedì 15 ottobre, alle 14.30, il CCAS+ di rue de la Marne accoglierà una conferenza dedicata al rapporto tra musica e salute mentale, anch’essa inserita nel programma delle Settimane di informazione sulla salute mentale.

Venerdì 16 ottobre sarà possibile incontrare la sindaca durante il consueto ricevimento senza appuntamento, dalle 9 alle 12, nella sala del Consiglio comunale in municipio. Nel pomeriggio, l’Espace parentalité del SAF, al 175 avenue Saint-Roman, con accesso dal parcheggio dell’Intermarché, ospiterà due laboratori per genitori e bambini sull’alimentazione nella fascia d’età da 0 a 10 anni. Le sessioni si svolgeranno dalle 14.30 alle 15.30 e dalle 16.30 alle 17.30. L’iniziativa è organizzata dal CCAS e dalla CPTS nell’ambito del Mese della genitorialità.

Sabato 17 ottobre il Palais de l’Europe ospiterà, dalle 9 alle 19, la quarta edizione del Salon du Bien-être Animal, con stand, incontri, animazioni e conferenze dedicati al benessere degli animali. La giornata prevede, tra gli altri appuntamenti, la benedizione degli animali alle 9.30 nei giardini Biovès, conferenze su temi legati alla fauna e alla tutela degli animali, oltre alla proiezione del documentario “SOS Marmottes” alle 15.15, nella sala Pays-Bas. Durante la giornata saranno proposte anche passeggiate con gli asini e attività interattive dedicate alla fauna.

Sempre sabato si svolgeranno le Journées nationales de l’Architecture, con visite, conferenze e animazioni dedicate all’architettura e alla riqualificazione degli edifici esistenti, tema centrale di questa edizione.

Domenica 18 ottobre sarà la volta della decima edizione del Défi Rose, organizzata dalla Città di Mentone e dal suo CCAS nell’ambito di Ottobre Rosa, a sostegno della Ligue contre le cancer des Alpes-Maritimes. La manifestazione partirà alle 9 dall’Esplanade des Sablettes e proporrà un percorso di cinque chilometri, da affrontare a piedi o di corsa. Le iscrizioni sono chiuse perché l’evento ha raggiunto il numero massimo di partecipanti. Nel corso della mattinata sono previste anche animazioni, un riscaldamento collettivo, un flashmob e una Zumba Party. I partecipanti realizzeranno inoltre un murale dedicato alla salute mentale e alla prevenzione del cancro, nell’ambito delle Settimane di informazione sulla salute mentale.

La settimana si concluderà con l’apertura dell’Open internazionale di scacchi, prevista domenica 18 ottobre al Palais de l’Europe. La cerimonia inaugurale si terrà alle 14.15, prima dell’inizio dei tornei.