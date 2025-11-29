 / Altre notizie

Altre notizie | 29 novembre 2025, 06:00

Alla Radice della Nostra Missione: Gli Atti degli Apostoli

Due giornate di riflessione e formazione spirituale sul messaggio degli Apostoli per la Chiesa di oggi.

Un ritiro spirituale intitolato &quot;Alla Radice della Nostra Missione: Gli Atti degli Apostoli&quot;, presso la Villa Sorriso a Bordighera.

Dal sabato 13 dicembre 2025 alle ore 09:30 al domenica 14 dicembre 2025 alle ore 17:00, si terrà un ritiro spirituale intitolato "Alla Radice della Nostra Missione: Gli Atti degli Apostoli", presso la Villa Sorriso a Bordighera. L’iniziativa sarà guidata dal Canonico Alain Goinot.

Le due giornate offriranno ai partecipanti l’opportunità di approfondire la conoscenza degli Atti degli Apostoli e di riflettere sul loro messaggio attuale per i cristiani e per la Chiesa contemporanea. Il programma prevede alternanza di momenti di insegnamento, scambi in piccoli gruppi, momenti spirituali e diverse animazioni, promuovendo una Chiesa animata dallo Spirito, fraterna, coraggiosa, missionaria e fiduciosa nella promessa di Cristo.

La quota di partecipazione per l’intero weekend è di 80 euro, da versare al momento dell’iscrizione. 

Redazione

