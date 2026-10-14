Monaco, Massimo Gramellini al Théâtre des Variétés per la Settimana della Lingua Italiana

Appuntamento al Théâtre des Variétés di Monaco con Massimo Gramellini, celebre giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano. In occasione della serata inaugurale della XXVI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, l’Ambasciata d’Italia nel Principato e La Dante Alighieri – Comitato Principato di Monaco propongono una serata dal titolo “La Forza del dialogo: Parole, Storie ed Esperienze”.

Protagonista dell'evento, che si svolgerà lunedì 19 ottobre 2026 al Théâtre des Variétés, alle ore 18:30 (ingresso libero fino a esaurimento posti), sarà Massimo Gramellini, che porterà a Monaco il suo nuovo libro “Beato il popolo che ha bisogno di eroi” (Solferino, 2026). Un'opera che racconta 52 storie per 52 eroi che Gramellini ha incontrato e intervistato durante la sua esperienza professionale. Cinquantadue storie che diventano “altrettante occasioni di dialogo tra vite diverse, tra fragilità e coraggio, tra successo e sconfitta, tra ciò che siamo e ciò che vorremmo essere”.

La serata, sotto l'Alto Patrocinio di S.A.R. la Principessa di Hannover, prenderà avvio con il saluto dell’Ambasciatore d’Italia Manuela Ruosi, seguito da quello della Presidente della Società Dante Alighieri – Comitato del Principato di Monaco, Maria Betti.

L'incontro con questo autore, amatissimo dal pubblico e acuto interprete della società attuale, offrirà ai presenti un'eccezionale opportunità di lasciarsi coinvolgere in un dialogo con il nostro tempo.

L'evento, riporta una nota, “nasce dall'incontro fra due suggestioni: 'Dialogo', inteso come strumento di ragionamento, espressione e confronto rispettoso tra posizioni ed esperienze diverse, e 'Lingua geniale: ideare, progettare, creare con l’italiano', tema della XXVI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo”.

E infatti, “È proprio la lingua italiana a costituire il ponte fra queste due dimensioni. Una lingua non serve soltanto a comunicare: permette di dare forma alle idee, raccontare esperienze, creare immagini, mettere in relazione persone e generazioni. È attraverso la parola che costruiamo il dialogo e, nello stesso tempo, è attraverso il dialogo che la lingua rimane viva, creativa e capace di interpretare il presente”.

Gramellini, autore di libri di successo fra i quali: L’ultima riga delle favole, Fai bei sogni, Prima che tu venga al mondo, C'era una volta adesso, L’amore è il perché, nel suo libro appena pubblicato, Beato il popolo che ha bisogno di eroi, parte proprio dalla celebre affermazione di Bertolt Brecht – “Beato il popolo che non ha bisogno di eroi” – per rovesciarne la prospettiva.

Infatti, “nel mondo reale, attraversato da conflitti, ingiustizie e smarrimento, gli eroi continuano a essere necessari. Ma occorre prima di tutto domandarsi che cosa significhi, oggi, essere un eroe. E soprattutto di quali eroi abbiamo bisogno oggi? E, forse, ancora prima: che cosa possiamo riconoscere di eroico negli altri e in noi stessi?”.

Gli eroi raccontati da Gramellini sono eroi della vita quotidiana. Persone qualunque o grandi personaggi. Non sono figure perfette o invincibili, ma individui con le proprie fragilità, ferite e contraddizioni, che nonostante tutto proseguono il loro cammino. Storie che ci portano quindi “a dialogare con esperienze diverse dalle nostre e, attraverso di esse, con le grandi questioni dell'esistenza”.

La Dante Alighieri – Comitato Principato di Monaco ringrazia sentitamente i Signori Claudio e Doriana Marzocco per il prezioso sostegno alla realizzazione dell’evento.

Ingresso: libero fino a esaurimento posti.