Tram "ligne 4" tra Nizza e Cagnes-sur-Mer, Ciotti lo mette in discussione: allo studio le alternative

La linea 4 del tram di Nizza non è più una certezza. La Métropole Nice Côte d’Azur ha deciso di rimettere in discussione il progetto che dovrebbe collegare il quartiere del Grand Arénas, a Nizza, con Cagnes-sur-Mer, passando per Saint-Laurent-du-Var.

L’obiettivo è valutare soluzioni alternative, a partire da un bus ad alto livello di servizio, prima di confermare un investimento che sfiora i 400 milioni di euro.



Ad annunciarlo è stato Éric Ciotti, presidente della Métropole, che ha confermato l’intenzione di affidare alla Société des Grands Projets uno studio di opportunità. L’organismo pubblico, coinvolto nella realizzazione di grandi infrastrutture di trasporto in Francia, dovrà confrontare diverse ipotesi di collegamento, senza limitarsi alla costruzione della linea tranviaria.

Tra le possibilità figura il BHNS, un sistema di autobus ad alta capacità e frequenza, concepito per offrire un servizio rapido e regolare. La riflessione comprenderà anche il collegamento in autobus con Vence.



Il tragitto del progetto originario



Un investimento da 400 milioni, con tempi più lunghi

Il ripensamento nasce da due considerazioni: il costo crescente dell’opera e il nuovo quadro politico uscito dalle elezioni municipali. Il progetto originario prevede un tracciato di circa 7,1 chilometri, con 18 fermate, per collegare il settore occidentale di Nizza al centro di Cagnes-sur-Mer.

Secondo la documentazione della Métropole, il costo aggiornato supera i 400 milioni di euro, mentre il calendario iniziale indicava l’entrata in servizio tra il 2030 e la fine del 2031.



Ora, secondo il comunicato della Métropole, il completamento dell’intervento viene collocato alla fine del 2032. La nuova valutazione dovrà chiarire se un sistema alternativo possa garantire collegamenti efficaci, contenendo la spesa pubblica.





Il peso del voto a Cagnes-sur-Mer

A cambiare gli equilibri è stata anche l’elezione di Bryan Masson alla guida del Comune di Cagnes-sur-Mer. Il nuovo sindaco si è opposto alla linea 4 durante la campagna elettorale, mentre Ciotti aveva promesso di non imporre il tram a una città contraria al progetto.



La decisione di avviare lo studio punta dunque a tradurre quell’impegno in una scelta amministrativa, coinvolgendo i Comuni interessati nella ricerca di una soluzione condivisa.



Resta da capire quale alternativa emergerà dall’analisi e quali saranno le conseguenze sui collegamenti tra Nizza, Saint-Laurent-du-Var e Cagnes-sur-Mer.

La linea 4, concepita per ridurre il traffico automobilistico e migliorare l’intermodalità, entra così in una nuova fase: non è ancora una cancellazione definitiva, ma la conferma che il progetto originario può essere profondamente rivisto.





