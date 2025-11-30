Lucéram, il borgo che diventa presepe: 450 Natività in mostra per oltre un mese

A soli venticinque chilometri da Nizza, Lucéram torna a trasformarsi nel “paese-presepe”.

Da oggi, domenica 30 novembre 2025, e fino al 4 gennaio 2026, il borgo medievale dell’entroterra nizzardo inaugura la 28ª edizione del Circuit des Crèches, un percorso diffuso che ogni anno richiama migliaia di visitatori.

Sono 450 i presepi esposti tra vie, piazze, chiese e cortili privati: dalla scenografia più imponente, lunga oltre dieci metri, alle micro-Natività ricavate in una noce spaccata. L’intero paese si trasforma così in una grande rappresentazione vivente della tradizione natalizia, unendo artigianato, creatività e devozione popolare.

Orari e modalità di visita

Il Circuit può essere visitato tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30; nei weekend l’apertura è continuata. Il 25 dicembre e il 1° gennaio il percorso sarà accessibile solo nel pomeriggio.

Un mese di eventi, musica e tradizioni

Accanto ai presepi, Lucéram propone un ricco programma di iniziative:

7 dicembre – Arrivo di San Nicola: corteo dal Municipio alle 14 e distribuzione di dolciumi ai bambini.





14 e 21 dicembre – Mercato di Natale: degustazione dei tradizionali 13 desserts, prodotti locali, dimostrazioni artigianali e animazioni musicali.



19 dicembre – Circuito notturno: visita dei presepi a lume di candela con partenza alle 18 da place Adrien Barralis.



20 dicembre – Concerto di Natale: alle 16, nella Sala Joe Dassin, esibizione del cantante Edwin.



24 dicembre – Messa di mezzanotte nella chiesa di Sainte-Marguerite con Pastorale dei Pastori, Ouferta e la tradizionale crèche vivente.



4 gennaio – Arrivo dei Re Magi: corteo dal Municipio alle 14, distribuzione di cioccolatini ai più piccoli e festa conclusiva con la galette des Rois gigante lunga 15 metri, preparata e offerta dal fornaio del paese.



Per oltre un mese, tra storia, folklore e atmosfere natalizie, Lucéram diventa un unico grande presepe all’aperto, un appuntamento imperdibile della tradizione dell’entroterra nizzardo.





