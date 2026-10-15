Monaco celebra il bicentenario della fotografia: mostre e iniziative culturali fino al 2027

Il Principato di Monaco partecipa alle celebrazioni internazionali per il bicentenario della fotografia, in programma da settembre 2026 a settembre 2027, con una serie di iniziative dedicate alla storia, al patrimonio e all'evoluzione di questa disciplina, inventata due secoli fa dal francese Nicéphore Niépce.

Le celebrazioni prendono il via oggi, mercoledì 14 ottobre, alle 18, all'Auditorium Rainier III, con la proiezione in anteprima del documentario Hercule Florence, autoportrait (1804-1879), prodotto dall'Istituto brasiliano Hercule Florence.

Il film ripercorre la figura di Hercule Florence, monegasco emigrato in Brasile nel 1823, considerato uno dei pionieri delle tecniche fotografiche e inventore, già nel 1833, del termine «fotografia». A questo personaggio il Nouveau Musée National de Monaco (NMNM) aveva dedicato nel 2017 la mostra Hercule Florence. Le Nouveau Robinson. Vie et projets d'un inventeur monégasque du XIXe siècle au Brésil.

In occasione della proiezione, organizzata con il contributo del Governo del Principato, la Direzione degli Affari Culturali e diverse istituzioni impegnate nella conservazione del patrimonio monegasco presentano le principali iniziative previste per il bicentenario.

Il programma coinvolgerà numerose collezioni e archivi fotografici, alcuni dei quali risalgono agli anni Cinquanta dell'Ottocento, conservati presso gli Archivi del Palazzo, gli Archivi Nazionali, l'Istituto Audiovisivo, il NMNM, il Fondo Patrimoniale della Médiathèque Caroline, il Museo di Antropologia Preistorica, l'Istituto Oceanografico e la Société des Bains de Mer.

Tra gli appuntamenti annunciati figura una mostra dedicata alla fotografia, organizzata dalla Direzione degli Affari Culturali presso la Salle du Quai Antoine Ier. Sarà inoltre riproposto il concorso fotografico rivolto ai giovani del Principato, con l'obiettivo di coinvolgerli nella valorizzazione e nella conservazione del patrimonio attraverso l'espressione artistica.

Tra febbraio e marzo 2027, il Fondo Patrimoniale della Médiathèque Caroline proporrà un'esposizione dedicata a un libro d'artista contemporaneo illustrato attraverso la fotografia, ispirato a un percorso nei tre regni della Divina Commedia di Dante. È prevista anche una mostra storica dedicata al commercio della fotografia a Monaco tra il 1860 e il 1960.

A partire dalla primavera 2027, l'Istituto Audiovisivo presenterà un nuovo gabinetto delle curiosità dedicato allo sguardo dei fotografi amatoriali sul Principato nel corso del Novecento. L'esposizione approfondirà anche gli apparecchi e i supporti fotografici utilizzati per documentare e conservare la memoria di quel periodo.

Infine, dall'estate 2027, gli Archivi Nazionali proporranno sul proprio sito internet una mostra virtuale dedicata al ritratto fotografico nel Principato, dagli anni Cinquanta dell'Ottocento fino alla seconda metà del Novecento.

Attraverso questo programma, le istituzioni monegasche intendono valorizzare il patrimonio fotografico conservato nel Principato e approfondire le prospettive future di una disciplina in continua evoluzione.