Antibes e Juan-les-Pins accendono il Natale: oggi si apre il grande Villaggio tra luci, parate e magie per la famiglia

Antibes e Juan-les-Pins inaugurano la stagione delle feste: con l’apertura del Villaggio di Natale, oggi 29 novembre, Antibes dà ufficialmente il via a oltre un mese di animazioni, mercatini, spettacoli e iniziative dedicate ai più piccoli e alle famiglie.

Un programma ricco, diffuso tra Antibes e Juan-les-Pins, che dal centro storico alle pinete sul mare accompagnerà residenti e visitatori fino al 4 gennaio.





Mercatini, giostre e atmosfera natalizia nel cuore di Antibes

Il Villaggio di Natale e le attrazioni saranno aperti ogni giorno fino al 4 gennaio, con diversi punti di interesse:

Place de Gaulle (10.30–19.30): chalet gastronomici e giostre tradizionali.

Place Nationale (10.30–19.30): giostre per bambini dai 2 ai 10 anni, mostra dei disegni natalizi dei gruppi peri-scolastici, laboratori gratuiti sotto il kiosque e una cassetta luminosa per inviare le letterine a Babbo Natale, attiva fino al 24 dicembre.

Esplanade du Pré des Pêcheurs (11.00–20.30, fino alle 22.00 il venerdì e sabato): il grande Villaggio di Natale con chalet artigianali e gastronomici, giochi in legno, Grande Ruota, Carrousel, pesca ai cigni e il trenino di Natale.

Place des Martyrs de la Résistance (10.30–12.30 e 14.00–18.00): giri in sulky per i più piccoli.



Juan-les-Pins: pista di pattinaggio e mini-fattoria

Dal 19 dicembre la Petite Pinède ospiterà una pista di pattinaggio su ghiaccio naturale di 200 m², gratuita per i bambini fino a 10 anni (3 euro oltre i 10 anni). Aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 21.00, fino alle 22.00 il venerdì e il sabato.



Dal 20 dicembre si aggiunge la fattoria pedagogica nella Pinède, con asinelli, capre, pecore e conigli in spazi aperti, e le passeggiate a dorso di pony per i bambini dai 3 ai 10 anni. Presente anche un food truck natalizio accanto alla pista.





Gli appuntamenti da non perdere

29 novembre: inaugurazione e grande parata

Alle 17.30 si inaugura ufficialmente il Villaggio di Natale, seguito dall’accensione delle luminarie e da una grande parata musicale nelle vie del centro storico, con partenza da Avenue de la République e arrivo al Villaggio del Pré des Pêcheurs. La serata si chiuderà con il concerto della Chorale en Scène diretta da Peggy Polito.



10 dicembre

Gli artisti delle Casemates del Boulevard d’Aguillon festeggiano il Natale con laboratori creativi, musica live, photobooth e inaugurazioni di nuove esposizioni.



14 dicembre

Spettacolo “Mary Candies, la Grande Aventure” al teatro anthéa (ingresso gratuito per gli under 12, 15 euro per adulti e over 12).



19 dicembre

Juan-les-Pins inaugura le animazioni natalizie con uno spettacolo di pattinaggio artistico, seguito dall'apertura al pubblico della pista fino alle 22.00.



20 dicembre: una giornata ricchissima

Gratuità sul network Envibus.

Apertura della fattoria pedagogica e delle passeggiate con i pony.

Animazioni con sulkys a pedali in Place des Martyrs de la Résistance.

Arrivo spettacolare di Babbo Natale sugli sci d’acqua nella baia di Juan-les-Pins.

Inizio delle passeggiate in calesse, attive fino al 4 gennaio, nel centro storico di Antibes.



Festività e Capodanno

Il 24 e il 31 dicembre tutti i siti chiuderanno alle 18.00, mentre il 25 dicembre e il 1° gennaio l’apertura sarà alle 12.00 (alle 10.30 per Place des Martyrs de la Résistance).



Il 1° gennaio doppio appuntamento:

alle 11.00, il tradizionale Bain du Jour de l’An alla Plage de la Salis, con bagni liberi e ristoro caldo finale;

alle 18.00, il fuoco d’artificio nella baia di Juan-les-Pins, di fronte a Avenue Courbet.