MonacoUSA, serata di networking con Riviera Radio: appuntamento il 20 ottobre al porto di Monaco (Foto)

Martedì 20 ottobre l’associazione MonacoUSA organizza una serata di networking a Monaco, con la partecipazione di Riviera Radio come ospite d’onore. All’incontro sarà presente anche Sarah Lycett, nota conduttrice del programma Full English Breakfast.

Da quasi quarant’anni, Riviera Radio rappresenta un punto di riferimento per la comunità internazionale di Monaco e della Costa Azzurra, attraverso notizie locali, musica, intrattenimento e la copertura degli eventi che animano il territorio.

La stazione radiofonica sta attraversando una nuova fase della propria storia dopo l’acquisizione, avvenuta nel 2025, da parte di Global, uno dei principali gruppi europei attivi nei settori dei media e dell’intrattenimento. Il passaggio ha portato nuovi investimenti, competenze internazionali e l’obiettivo di diventare la principale emittente radiofonica in lingua inglese della regione.

Tra le novità già avviate figura il lancio di Riviera Relax, nel settembre 2026, una stazione sorella che amplia l’offerta rivolta agli ascoltatori.

Annette Anderson, direttrice di MonacoUSA, ha sottolineato il legame consolidato tra l’emittente e il territorio, esprimendo soddisfazione per l’attenzione della nuova dirigenza nei confronti del pubblico e per la volontà di mantenere un rapporto diretto con gli ascoltatori.

Anderson ha inoltre evidenziato il sostegno offerto da Sarah Lycett alle associazioni locali, tra cui MonacoUSA, apprezzandone l’umorismo, la capacità di condurre interviste coinvolgenti e il talento nel creare un rapporto di sintonia con un pubblico eterogeneo.

L’appuntamento si svolgerà dalle 18 alle 20 presso il nuovo locale STARS OF MONACO, sul porto di Monaco. L’ingresso è gratuito e l’evento è aperto al pubblico dai 18 anni in su.

Il programma prevede un bar a pagamento, happy hour, una tombola gratuita e musica dal vivo con Marjorie Martinez.