Regali esclusivi per le feste firmati Monte‑Carlo Société des Bains de Mer

Monte‑Carlo Société des Bains de Mer presenta una collezione esclusiva di idee regalo per le festività, pensata per chi desidera unire eleganza, originalità e l’atmosfera unica del Resort. La selezione include decorazioni natalizie raffinate, peluche, foulard in seta firmati Monoikos, bracciali jeton by Maria Battaglia e molte altre creazioni ispirate al mondo raffinato della Società.
I prodotti sono disponibili presso La Boutique du Casino de Monte‑Carlo, al Drugstore Monte‑Carlo in 21 avenue Monte‑Carlo,
oppure su richiesta scrivendo a: retail@sbm.mc.
Per chi desidera offrire la libertà di scelta, Monte‑Carlo Société des Bains de Mer propone anche la carta regalo, che consente di scegliere tra le numerose esperienze del Resort: soggiorni, cene, trattamenti benessere, concerti o momenti di shopping. La carta regalo è valida in tutti gli stabilimenti Monte‑Carlo Société des Bains de Mer.
Con queste proposte, Monte‑Carlo Société des Bains de Mer trasforma ogni regalo in un’esperienza unica, portando lo spirito delle feste e la raffinatezza della Costa Azzurra direttamente a casa dei fortunati destinatari.