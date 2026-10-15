Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



ANTIBES

COUL’HEURES D’AUTUNNO

Dal 17 al 31 ottobre

Diverse sedi – Antibes



TRIATHLON GIOVANILE

18 ottobre

Spiaggia della Salis – Antibes



TRIATHLON DELLE ROSE

18 ottobre

Spiaggia della Salis – Antibes



TEATRO

ANTIBÉA THÉÂTRE

15 rue Georges Clémenceau – Antibes



L’UOMO CHE VOLEVA

ESSERE UN ALBERO

Dal 16 al 17 ottobre

ore 16.00 / 20.30



ALICE CONTRO LA

REGINA DI CUORI

20 ottobre, ore 15.00



ANTHÉA ANTIPOLIS

260 avenue Jules Grec – Antibes



JEANNE CHERHAL

15 ottobre, ore 20.00



PORCELLINI D’INDIA

17 ottobre

ore 16.30 / 20.30



CHILLY GONZALES

18 ottobre, ore 19.00



THÉÂTRE LE TRIBUNAL

5 place Amiral Barnaud – Antibes



BŒUF THÉÂTRE

fino al 17 ottobre



UNA ROBERTA SBARCA AD ANTIBES!

fino al 17 ottobre

ore 20.30



MOSTRE

REGARDS CROISÉS

fino al 15 ottobre

Ufficio del Turismo di Antibes



«Classici e moderni contemporanei» di John Mejia

Fino al 18 ottobre 2026

Galleria Alexandre Simonin

2 rue de la Tourraque



Architettura Vivente

Fino al 28 ottobre 2026

Le Fort Carré

Av. du 11 novembre



BICENTENARIO DELLA FOTOGRAFIA

fino al 31 ottobre

Diverse sedi – Antibes



"Space of Love" di MIA SHALY

Fino al 4 novembre 2026

Le 1932 Hôtel et Spa

5 Avenue Saramartel



UN’ODISSEA CERAMICA

fino al 28 novembre

Les Arcades – Antibes



Les Casemates de la Création

Fino al 31 dicembre 2026

Boulevard d'Aguillon



Fino al 1° gennaio 2027

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français

Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.

Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)

Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.

Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe



L’OGGETTO DEL MOMENTO: DALLO STAMPO AL GIOIELLO

fino al 2 gennaio

Museo di Archeologia – Antibes



CLAUDE PICASSO, UNA VITA AI MARGINI

dall’11 ottobre al 10 gennaio 2027

Museo Picasso – Antibes



«Une araignée au plafond ! »

Fino al 31 gennaio 2027

Musée de la Carte Postale



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.



Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì

Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –

2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì



BEAULIEU SUR MER

Opera teatrale: 24 ore nella vita di una donna

Sabato 17 ottobre a 19h30

Casino de Beaulieu

4 avenue Fernand Dunan



BEAUSOLEIL

14° Festival "Gli eroi della TV"

14 ottobre > 18 ottobre

Place de la Libération



Spettacolo teatrale "I vicini di sopra"

Giovedì 15 ottobre da 20:00 a 21:15

Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,

6/8 avenue du Général de Gaulle



Spettacolo teatrale "I vicini di sopra"

Giovedì 15 ottobre da 20:00 a 21:15

Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco, 6/8 avenue du Général de Gaulle



Visite guidate al Palazzo della Riviera di Beausoleil

Venerdì 16 ottobre da 09:00 a 10:15

Riviera Palace de Beausoleil,

27 route de La Turbie



Visita guidata: Valle del Borrigo

Venerdì 16 ottobre da 10:00 a 12:00

Conservatoire de Musique,

10 avenue cochrane



Celtic Vibes

Sabato 17 ottobre da 17:45 a 19:15

Eglise Protestante Unie,

21 rue de la République



Salon du bien-être

17 ottobre > 18 ottobre

Salon du Louvre,

12 avenue Boyer



23e édition de l’Open International d’échecs

18 ottobre > 25 ottobre

Le Palais de l'Europe,

8 avenue Boyer



Village Charlot: Musicologia

Mercoledì 21 ottobre da 10:00 a 11:30

Village Charlot,

42 avenue du Maréchal Foch



Village Charlot: il murale sul clima

Mercoledì 21 ottobre da 10:00 a 13:00

Village Charlot,

42 avenue du Maréchal Foch



Viaggio nel tempo - Una mostra immersiva illustrata da Angéline Mélin

Fino al 31 ottobre

Parc du Cap Martin,

38 avenue Paul Doumer



Menton e il mare, storie portuali

Mercoledì 21 ottobre da 10:00 a 10:45

Esplanade du Musée Jean Cocteau-Séverin Wunderman,

2 quai de Monléon



Mostra per bambini: il porto di Beausoleil

Fino al 25 novembre

Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,

6/8 avenue du Général de Gaulle



Village Charlot: mostra ?atari

Fino al 2 gennaio

Village Charlot,

42 avenue du Maréchal Foch



CAGNES SUR MER

Mostra – 80 anni di Château-musée Grimaldi

Fino al 04 gennaio 2027

Château musée Grimaldi

Place du Château



CANNES

MIPCOM

Fino al 15 ottobre

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes,

1 boulevard de la Croisette



Mostre – esposizioni

Marion Charlet - Felicità

Fino al 10 gennaio 2027

Suquet des Artistes



International Golf Travel Market (IGTM)

20 ottobre > 22 ottobre

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes,

1 boulevard de la Croisette



Mirages du monde, les peintures d'Hervé Di Rosa

Fino al 8 novembre 2026

Centre d'art La Malmaison



Un hommage à André Malraux : Le musée imaginaire revisité

Jusqu'au 31 octobre 2026

Musée du Masque de fer et du Fort Royal



CAP D’AIL

Stéphane Eliot à l'orgue symphonique

Martedì 20 ottobre a 20h00

Théâtre Les Funambules

5 rue du Docteur Lyons – Maison des Arts



CARROS

Cinéalma – Festival de Cinéma

Fino al 18 ottobre 2026

Salle Juliette Gréco

5 bis Boulevard de la Colle Belle



CASTELLAR

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Fino al 31 dicembre

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Preistoria

58 rue de la République



Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti

Fino al 31 dicembre Scultura

Galerie d'Art La Renaissance,

9 place Clemenceau



GATTIERES

Exposition – "Natur'ailes"

Fino al 15 ottobre 2026

Salle Vogade

100 Route des Sauces



LA BRIGUE

16° Festival della pecora brigasca

Domenica 18 ottobre da 08:00 a 22:00

Place de Nice, Place Saint Martin, Place du Rattachement



Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



LA TRINITE’

Get Up, Stand Up

Venerdì 16 ottobre a 20h30

La Stella 1

Place Jean Moulin



LE BROC

8 femmes

Domenica 18 ottobre a 16h00

Complexe les Arts d'Azur –

Le Broc 12 rue des Jardins



MENTON

Semaine Bleue

Fino al 18 ottobre

Site de la Mairie, 4 rue de la Marne



Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata

1 gennaio > 31 dicembre

Lunedì 09:30 - 17:30

Martedì 09:30 - 17:30

Mercoledì 09:30 - 17:30

Giovedì 09:30 - 17:30

Venerdì 09:30 - 17:30

Maison Herbin, 2 rue du Vieux Collège



Escapade au coeur du Citron de Menton IGP

1 gennaio > 31 dicembre

Tutto l'anno 2026 - Aperto il martedì, il giovedì, il venerdì, il sabato

Maison Gannac, Chemin de la Colle Supérieure, 2970 route de Super Garavan



Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere

Fino al 31 dicembre

Giovedì ore 10:15 - 11:30

Jardin du Val Rahmeh, Avenue Saint Jacques



Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone

Fino al 31 dicembre 2026

Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa



Mostre - Esposizioni

Exposition photo Heather McDonough

Fino al 28 ottobre

Bibliothèque anglaise Saint John's,

31 avenue Carnot



Mostra: I giardini incantati di Cocteau

Fino al 10 novembre

Galerie des Musées,

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Mostra: Il Castello della Bestia

Fino al 16 novembre

Musée Jean Cocteau –

Le Bastion, Quai Napoléon III



Mostra: I giardini incantati di Cocteau

Fino al 30 gennaio 2027

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



MONACO

Thursday Live Sessions - Friedberg

Il 15 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

18h30

10 Av. Princesse Grâce



Monaco's Wedding. The Media Event of 1956

Il 16 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

19h30

10 Av. Princesse Grâce



Exhibition - From Toumaï to Sapiens

Fino al 16 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Concert symphonique - L. Foster - D. Ránki - H. Brady - P. Peigner

Il 18 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

18h00

Bd Louis II



Sportel Awards

Il 19 ottobre 2026

10 Av. Princesse Grâce



Sportel Monaco

Da 19 A 21 ottobre 2026

10 Av. Princesse Grâce



Rencontre dédicace avec Georges Vigarello, historien, autour de son dernier ouvrage "Le corps en mouvement dans la peinture"

Il 20 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

18h30

5 promenade Honoré II



Lumières sur la Lagune

Fino al 25 novembre 2026

Orario di inizio dell'evento

10h00

22 Boulevard Princesse Charlotte



Exposition Magies d'ailleurs

Fino al 15 dicembre 2026

Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition - Mémoire des lieux

Fino al 24 gennaio 2027

4 Quai Antoine 1er



Saison 26.27 du Théâtre Princesse Grace

Fino al 01 maggio 2027

Orario di inizio dell'evento

20h00

Théâtre Princesse Grace

12 Av. d'Ostende



Exhibition - "Mediterranean 2050"

Fino al 1° gennaio 2030

Orario di inizio dell'evento

10h00

Musée Océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



Victor Brauner, L'Aventure magique

Fino al 03 gennaio 2027

Nouveau Musée National de Monaco

56, boulevard du Jardin Exotique



Un Mariage sous les projecteurs. Rainier III et Grace Kelly. 12-19 avril 1956

Fino al 26 febbraio 2027

L'Engelin, 83-85

Bd du Jardin Exotique



Monte-Carlo Philharmonic Orchestra 2026–2027 Season

Fino al 04 luglio 2027

Orario di inizio dell'evento

18h00

Bd Louis II



NIZZA

Ivanov

Giovedì 15 ottobre a 20h00

Théâtre National de Nice – Salle de La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



Camus est hip-hop, entre misère et soleil

Giovedì 15 ottobre a 14h15

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Flodor

Giovedì 15 ottobre a 19h00

Le 109

89 Route de Turin



Forro de Nice

15 ottobre – 18 ottobre 2026 a 19h00

Stockfish 5

Av. François Mitterrand



Petits crimes conjugaux

Giovedì 24 settembre a 19h19

Théâtre Nice Saleya

5 rue de la Poissonnerie Salle 1



Mobile Homme

Da giovedì 15 ottobre a sabato 18 ottobre a 20h00

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Toc Toc

16 – 17 ottobre a 20h30

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat. B



Marjorie Falusi en folie

Venerdì 16 ottobre a 19h00

Théâtre Bellecour 14 rue Trachel Bat. B



Novocento – Pianiste

Venerdì 16 ottobre a 20h00

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Henrik Schwarz X Ref Session #16

Venerdì 16 ottobre a 20h00

Le 109

89 Route de Turin



Avishai Cohen

Venerdì 16 ottobre a 20h30

Théâtre Lino Ventura

168 bd de l'Ariane



Le bal des crapules

Da venerdì 16 ottobre a sabato 17 ottobre ore 21h00

Café-Théâtre Le Bouff'Scène

2 rue Caissotti



Watt About Songs

Venerdì 16 ottobre a 20h30

Salle Black Box

2 Pont René Coty Centre AnimaNice Bon Voyage



La fantôme académie

Venerdì 16 ottobre a 16h30

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Les Wampas

Sabato 17 ottobre a 20h00

Théâtre Lino Ventura

168 bd de l'Ariane



Mariés au premier coup d'oeil

Sabato 17 ottobre a 18h00

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat. B



Un 4×4 pour deux

Sabato 17 ottobre a 16h00

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat. B



Jean-Christophe Maillot & Ioannis Mandafounis

Sabato 17 ottobre a 20h00

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Jo Kaiat & Jussanam Duo – Rosa, Jazz & Bossa

Sabato 17 ottobre a 20h00

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Rija Ramanantoanina

Sabato 17 ottobre a 19h30

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Chinese Man Records

Sabato 17 ottobre a 20h00

Le 109

89 Route de Turin



Festival CaraïbAzur Nice

Sabato 17 ottobre a 14h00

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais



La Rif et nos Men

Sabato 17 ottobre a 20h30

Salle Black Box

2 Pont René Coty Centre AnimaNice Bon Voyage



Zatanna – Aux frontières de la transcendance

Sabato 17 ottobre a 21h00

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Les nocturnes du piano au CUM

Sabato 17 ottobre a 18h00

Centre Universitaire Méditerranéen

65 Promenade des Anglais



Africa Pop

Fino al 18 ottobre 2026

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



Trésors, charafi et quoi encore ?

Fino al 30 ottobre 2026

Centre du patrimoine de Nice 14 rue Jules Gilly



Frédérique Nalbandian – Durée indéterminée

Fino al 6 novembre 2027

Galerie Eva Vautier 2 rue Vernier Quartier Libération



La Vague Qui Vient – Rémy Saglier

Fino al 7 novembre 2026

Galerie Depardieu Art Contemporain 6 rue du docteur Jacques Guidoni (ex passage Gioffredo)



L’Automne de l’Image

Fino al 29 novembre 2026

Le 109

89 Route de Turin 06300 Nice



Bernard Reyboz – Hors norme

Fino al 16 gennaio 2027

L'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage



Coun – Libera l'Art au Palais Lascaris

Fino al 18 gennaio 2027

Palais Lascaris 15 rue Droite



Mostra "Mortimer e il Giappone di carta

Fino al 31 gennaio 2027

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais Arénas



De la scène à la toile. Artistes et mondaines de la Belle Époque

Fino al 4 aprile 2027

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



Un été 2024

Fino al 30 luglio 2028

Musée National du Sport 6 allée Camille Muffat

Stade Allianz Riviera



SAINT JEAN CAP FERRAT

Karaoke dal vivo a cura del Distretto

Venerdì 16 ottobre a 19h30

Restaurant Léo Léa – Assiette au Bœuf

Quai Virgile Allari



SAINT MARTIN VESUBIE

Dimostrazioni gratuite di tornitura del legno e incisione laser

Mercoledì 21 ottobre a 16h00

L'Atelier du Mercantour

969 route de la Colmiane



SAORGE

Mostra "Lux Aurea - Epifania francescana" di Georges Rousse

Fino al 31 ottobre

Monastère



TENDE

Spettacolo: "Non ne ho idea"

Venerdì 16 ottobre da 10:15 a 11:00

Médiathèque départementale annexe de Tende,

4 avenue Marius Baruccchi



Ciné-vintage "S.O.S Fantômes"

Lunedì 19 ottobre da 14:30 a 16:15

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"

Fino al 31 dicembre

Pittura

Galerie J.-G. Inca,

Place Ponte



VALDEBLORE

Café lecture à la Médiathèque de Valdeblore

Giovedì 15 ottobre a 14h00

Salle du Clôt

Médiathèque de La Bolline



L'Expo du week-end à Valdeblore

Fino al 31 ottobre 2026

Place du Four

La Bolline



VILLEFRANCHE SUR MER

Concerti al Trinquette Jazz Club

Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.

Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.

La Trinquette Jazz Club

30 avenue Général de Gaulle



Mostra estiva "L'assurdo e il sogno

Fino al 31 ottobre 2026

Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer

Place Emmanuel Philibert





