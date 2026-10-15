Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
COUL’HEURES D’AUTUNNO
Dal 17 al 31 ottobre
Diverse sedi – Antibes
TRIATHLON GIOVANILE
18 ottobre
Spiaggia della Salis – Antibes
TRIATHLON DELLE ROSE
18 ottobre
Spiaggia della Salis – Antibes
TEATRO
ANTIBÉA THÉÂTRE
15 rue Georges Clémenceau – Antibes
L’UOMO CHE VOLEVA
ESSERE UN ALBERO
Dal 16 al 17 ottobre
ore 16.00 / 20.30
ALICE CONTRO LA
REGINA DI CUORI
20 ottobre, ore 15.00
ANTHÉA ANTIPOLIS
260 avenue Jules Grec – Antibes
JEANNE CHERHAL
15 ottobre, ore 20.00
PORCELLINI D’INDIA
17 ottobre
ore 16.30 / 20.30
CHILLY GONZALES
18 ottobre, ore 19.00
THÉÂTRE LE TRIBUNAL
5 place Amiral Barnaud – Antibes
BŒUF THÉÂTRE
fino al 17 ottobre
UNA ROBERTA SBARCA AD ANTIBES!
fino al 17 ottobre
ore 20.30
MOSTRE
REGARDS CROISÉS
fino al 15 ottobre
Ufficio del Turismo di Antibes
«Classici e moderni contemporanei» di John Mejia
Fino al 18 ottobre 2026
Galleria Alexandre Simonin
2 rue de la Tourraque
Architettura Vivente
Fino al 28 ottobre 2026
Le Fort Carré
Av. du 11 novembre
BICENTENARIO DELLA FOTOGRAFIA
fino al 31 ottobre
Diverse sedi – Antibes
"Space of Love" di MIA SHALY
Fino al 4 novembre 2026
Le 1932 Hôtel et Spa
5 Avenue Saramartel
UN’ODISSEA CERAMICA
fino al 28 novembre
Les Arcades – Antibes
Les Casemates de la Création
Fino al 31 dicembre 2026
Boulevard d'Aguillon
Fino al 1° gennaio 2027
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français
Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.
Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)
Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.
Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe
L’OGGETTO DEL MOMENTO: DALLO STAMPO AL GIOIELLO
fino al 2 gennaio
Museo di Archeologia – Antibes
CLAUDE PICASSO, UNA VITA AI MARGINI
dall’11 ottobre al 10 gennaio 2027
Museo Picasso – Antibes
«Une araignée au plafond ! »
Fino al 31 gennaio 2027
Musée de la Carte Postale
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –
2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì
BEAULIEU SUR MER
Opera teatrale: 24 ore nella vita di una donna
Sabato 17 ottobre a 19h30
Casino de Beaulieu
4 avenue Fernand Dunan
BEAUSOLEIL
14° Festival "Gli eroi della TV"
14 ottobre > 18 ottobre
Place de la Libération
Spettacolo teatrale "I vicini di sopra"
Giovedì 15 ottobre da 20:00 a 21:15
Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,
6/8 avenue du Général de Gaulle
Spettacolo teatrale "I vicini di sopra"
Giovedì 15 ottobre da 20:00 a 21:15
Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco, 6/8 avenue du Général de Gaulle
Visite guidate al Palazzo della Riviera di Beausoleil
Venerdì 16 ottobre da 09:00 a 10:15
Riviera Palace de Beausoleil,
27 route de La Turbie
Visita guidata: Valle del Borrigo
Venerdì 16 ottobre da 10:00 a 12:00
Conservatoire de Musique,
10 avenue cochrane
Celtic Vibes
Sabato 17 ottobre da 17:45 a 19:15
Eglise Protestante Unie,
21 rue de la République
Salon du bien-être
17 ottobre > 18 ottobre
Salon du Louvre,
12 avenue Boyer
23e édition de l’Open International d’échecs
18 ottobre > 25 ottobre
Le Palais de l'Europe,
8 avenue Boyer
Village Charlot: Musicologia
Mercoledì 21 ottobre da 10:00 a 11:30
Village Charlot,
42 avenue du Maréchal Foch
Village Charlot: il murale sul clima
Mercoledì 21 ottobre da 10:00 a 13:00
Village Charlot,
42 avenue du Maréchal Foch
Viaggio nel tempo - Una mostra immersiva illustrata da Angéline Mélin
Fino al 31 ottobre
Parc du Cap Martin,
38 avenue Paul Doumer
Menton e il mare, storie portuali
Mercoledì 21 ottobre da 10:00 a 10:45
Esplanade du Musée Jean Cocteau-Séverin Wunderman,
2 quai de Monléon
Mostra per bambini: il porto di Beausoleil
Fino al 25 novembre
Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,
6/8 avenue du Général de Gaulle
Village Charlot: mostra ?atari
Fino al 2 gennaio
Village Charlot,
42 avenue du Maréchal Foch
CAGNES SUR MER
Mostra – 80 anni di Château-musée Grimaldi
Fino al 04 gennaio 2027
Château musée Grimaldi
Place du Château
CANNES
MIPCOM
Fino al 15 ottobre
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes,
1 boulevard de la Croisette
Mostre – esposizioni
Marion Charlet - Felicità
Fino al 10 gennaio 2027
Suquet des Artistes
International Golf Travel Market (IGTM)
20 ottobre > 22 ottobre
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes,
1 boulevard de la Croisette
Mirages du monde, les peintures d'Hervé Di Rosa
Fino al 8 novembre 2026
Centre d'art La Malmaison
Un hommage à André Malraux : Le musée imaginaire revisité
Jusqu'au 31 octobre 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
CAP D’AIL
Stéphane Eliot à l'orgue symphonique
Martedì 20 ottobre a 20h00
Théâtre Les Funambules
5 rue du Docteur Lyons – Maison des Arts
CARROS
Cinéalma – Festival de Cinéma
Fino al 18 ottobre 2026
Salle Juliette Gréco
5 bis Boulevard de la Colle Belle
CASTELLAR
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Fino al 31 dicembre
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Preistoria
58 rue de la République
Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre Scultura
Galerie d'Art La Renaissance,
9 place Clemenceau
GATTIERES
Exposition – "Natur'ailes"
Fino al 15 ottobre 2026
Salle Vogade
100 Route des Sauces
LA BRIGUE
16° Festival della pecora brigasca
Domenica 18 ottobre da 08:00 a 22:00
Place de Nice, Place Saint Martin, Place du Rattachement
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LA TRINITE’
Get Up, Stand Up
Venerdì 16 ottobre a 20h30
La Stella 1
Place Jean Moulin
LE BROC
8 femmes
Domenica 18 ottobre a 16h00
Complexe les Arts d'Azur –
Le Broc 12 rue des Jardins
MENTON
Semaine Bleue
Fino al 18 ottobre
Site de la Mairie, 4 rue de la Marne
Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata
1 gennaio > 31 dicembre
Lunedì 09:30 - 17:30
Martedì 09:30 - 17:30
Mercoledì 09:30 - 17:30
Giovedì 09:30 - 17:30
Venerdì 09:30 - 17:30
Maison Herbin, 2 rue du Vieux Collège
Escapade au coeur du Citron de Menton IGP
1 gennaio > 31 dicembre
Tutto l'anno 2026 - Aperto il martedì, il giovedì, il venerdì, il sabato
Maison Gannac, Chemin de la Colle Supérieure, 2970 route de Super Garavan
Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Fino al 31 dicembre
Giovedì ore 10:15 - 11:30
Jardin du Val Rahmeh, Avenue Saint Jacques
Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone
Fino al 31 dicembre 2026
Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa
Mostre - Esposizioni
Exposition photo Heather McDonough
Fino al 28 ottobre
Bibliothèque anglaise Saint John's,
31 avenue Carnot
Mostra: I giardini incantati di Cocteau
Fino al 10 novembre
Galerie des Musées,
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Mostra: Il Castello della Bestia
Fino al 16 novembre
Musée Jean Cocteau –
Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra: I giardini incantati di Cocteau
Fino al 30 gennaio 2027
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
Thursday Live Sessions - Friedberg
Il 15 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
18h30
10 Av. Princesse Grâce
Monaco's Wedding. The Media Event of 1956
Il 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
10 Av. Princesse Grâce
Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Concert symphonique - L. Foster - D. Ránki - H. Brady - P. Peigner
Il 18 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
18h00
Bd Louis II
Sportel Awards
Il 19 ottobre 2026
10 Av. Princesse Grâce
Sportel Monaco
Da 19 A 21 ottobre 2026
10 Av. Princesse Grâce
Rencontre dédicace avec Georges Vigarello, historien, autour de son dernier ouvrage "Le corps en mouvement dans la peinture"
Il 20 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
18h30
5 promenade Honoré II
Lumières sur la Lagune
Fino al 25 novembre 2026
Orario di inizio dell'evento
10h00
22 Boulevard Princesse Charlotte
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition - Mémoire des lieux
Fino al 24 gennaio 2027
4 Quai Antoine 1er
Saison 26.27 du Théâtre Princesse Grace
Fino al 01 maggio 2027
Orario di inizio dell'evento
20h00
Théâtre Princesse Grace
12 Av. d'Ostende
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin
Victor Brauner, L'Aventure magique
Fino al 03 gennaio 2027
Nouveau Musée National de Monaco
56, boulevard du Jardin Exotique
Un Mariage sous les projecteurs. Rainier III et Grace Kelly. 12-19 avril 1956
Fino al 26 febbraio 2027
L'Engelin, 83-85
Bd du Jardin Exotique
Monte-Carlo Philharmonic Orchestra 2026–2027 Season
Fino al 04 luglio 2027
Orario di inizio dell'evento
18h00
Bd Louis II
NIZZA
Ivanov
Giovedì 15 ottobre a 20h00
Théâtre National de Nice – Salle de La Cuisine
155 Boulevard du Mercantour
Camus est hip-hop, entre misère et soleil
Giovedì 15 ottobre a 14h15
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Flodor
Giovedì 15 ottobre a 19h00
Le 109
89 Route de Turin
Forro de Nice
15 ottobre – 18 ottobre 2026 a 19h00
Stockfish 5
Av. François Mitterrand
Petits crimes conjugaux
Giovedì 24 settembre a 19h19
Théâtre Nice Saleya
5 rue de la Poissonnerie Salle 1
Mobile Homme
Da giovedì 15 ottobre a sabato 18 ottobre a 20h00
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Toc Toc
16 – 17 ottobre a 20h30
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Marjorie Falusi en folie
Venerdì 16 ottobre a 19h00
Théâtre Bellecour 14 rue Trachel Bat. B
Novocento – Pianiste
Venerdì 16 ottobre a 20h00
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Henrik Schwarz X Ref Session #16
Venerdì 16 ottobre a 20h00
Le 109
89 Route de Turin
Avishai Cohen
Venerdì 16 ottobre a 20h30
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Le bal des crapules
Da venerdì 16 ottobre a sabato 17 ottobre ore 21h00
Café-Théâtre Le Bouff'Scène
2 rue Caissotti
Watt About Songs
Venerdì 16 ottobre a 20h30
Salle Black Box
2 Pont René Coty Centre AnimaNice Bon Voyage
La fantôme académie
Venerdì 16 ottobre a 16h30
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Les Wampas
Sabato 17 ottobre a 20h00
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Mariés au premier coup d'oeil
Sabato 17 ottobre a 18h00
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Un 4×4 pour deux
Sabato 17 ottobre a 16h00
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Jean-Christophe Maillot & Ioannis Mandafounis
Sabato 17 ottobre a 20h00
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
Jo Kaiat & Jussanam Duo – Rosa, Jazz & Bossa
Sabato 17 ottobre a 20h00
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Rija Ramanantoanina
Sabato 17 ottobre a 19h30
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Chinese Man Records
Sabato 17 ottobre a 20h00
Le 109
89 Route de Turin
Festival CaraïbAzur Nice
Sabato 17 ottobre a 14h00
Théâtre de Verdure de Nice
Espace Jacques Cotta Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais
La Rif et nos Men
Sabato 17 ottobre a 20h30
Salle Black Box
2 Pont René Coty Centre AnimaNice Bon Voyage
Zatanna – Aux frontières de la transcendance
Sabato 17 ottobre a 21h00
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Les nocturnes du piano au CUM
Sabato 17 ottobre a 18h00
Centre Universitaire Méditerranéen
65 Promenade des Anglais
Africa Pop
Fino al 18 ottobre 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Trésors, charafi et quoi encore ?
Fino al 30 ottobre 2026
Centre du patrimoine de Nice 14 rue Jules Gilly
Frédérique Nalbandian – Durée indéterminée
Fino al 6 novembre 2027
Galerie Eva Vautier 2 rue Vernier Quartier Libération
La Vague Qui Vient – Rémy Saglier
Fino al 7 novembre 2026
Galerie Depardieu Art Contemporain 6 rue du docteur Jacques Guidoni (ex passage Gioffredo)
L’Automne de l’Image
Fino al 29 novembre 2026
Le 109
89 Route de Turin 06300 Nice
Bernard Reyboz – Hors norme
Fino al 16 gennaio 2027
L'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Coun – Libera l'Art au Palais Lascaris
Fino al 18 gennaio 2027
Palais Lascaris 15 rue Droite
Mostra "Mortimer e il Giappone di carta
Fino al 31 gennaio 2027
Musée des Arts asiatiques
405 Promenade des Anglais Arénas
De la scène à la toile. Artistes et mondaines de la Belle Époque
Fino al 4 aprile 2027
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
Un été 2024
Fino al 30 luglio 2028
Musée National du Sport 6 allée Camille Muffat
Stade Allianz Riviera
SAINT JEAN CAP FERRAT
Karaoke dal vivo a cura del Distretto
Venerdì 16 ottobre a 19h30
Restaurant Léo Léa – Assiette au Bœuf
Quai Virgile Allari
SAINT MARTIN VESUBIE
Dimostrazioni gratuite di tornitura del legno e incisione laser
Mercoledì 21 ottobre a 16h00
L'Atelier du Mercantour
969 route de la Colmiane
SAORGE
Mostra "Lux Aurea - Epifania francescana" di Georges Rousse
Fino al 31 ottobre
Monastère
TENDE
Spettacolo: "Non ne ho idea"
Venerdì 16 ottobre da 10:15 a 11:00
Médiathèque départementale annexe de Tende,
4 avenue Marius Baruccchi
Ciné-vintage "S.O.S Fantômes"
Lunedì 19 ottobre da 14:30 a 16:15
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Pittura
Galerie J.-G. Inca,
Place Ponte
VALDEBLORE
Café lecture à la Médiathèque de Valdeblore
Giovedì 15 ottobre a 14h00
Salle du Clôt
Médiathèque de La Bolline
L'Expo du week-end à Valdeblore
Fino al 31 ottobre 2026
Place du Four
La Bolline
VILLEFRANCHE SUR MER
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle
Mostra estiva "L'assurdo e il sogno
Fino al 31 ottobre 2026
Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer
Place Emmanuel Philibert
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Nizza | 15 ottobre 2026, 08:00
Che fare in Costa Azzurra?
Montecarlonews propone una rassegna di iniziative previste in Costa Azzurra e nel Principato di Monaco nei prossimi sette giorni
Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.