Monaco festeggia Halloween: eventi per bambini e famiglie

Il Principato di Monaco si prepara a festeggiare Halloween con una serie di appuntamenti dedicati ai più piccoli e alle famiglie. Il programma promosso dal Comune prenderà il via sabato 24 ottobre 2026 con un laboratorio creativo al Parco Principessa Antonietta e proseguirà sabato 31 ottobre con spettacoli, giochi e animazioni in diversi luoghi della città.

Il primo appuntamento è previsto sabato 24 ottobre, dalle 10 alle 11.30, nella sala A Fàbrica del Parco Principessa Antonietta, dove i bambini a partire dai 6 anni potranno partecipare a un laboratorio dedicato alla realizzazione di costumi di Halloween. I partecipanti avranno la possibilità di creare e personalizzare una gonna o un mantello, dando spazio alla fantasia e alla creatività.

L'attività sarà gratuita, con iscrizione obbligatoria e posti limitati. Per informazioni, iscrizioni e accessibilità è possibile contattare il numero +377 93 15 06 05.

I festeggiamenti proseguiranno sabato 31 ottobre, a partire dalle ore 11, alla Mediateca Caroline, dove streghe, fantasmi, mostri e altre creature misteriose saranno protagonisti dell'iniziativa «Raccontami… una storia di Halloween… non ho mica paura!». L'appuntamento, ospitato nello spazio a gradinate, proporrà racconti e storie da brivido per un pubblico a partire dai 4 anni. L'ingresso sarà libero e gratuito.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17.30, Halloween arriverà al Parco Principessa Antonietta con numerose attività dedicate ai bambini. Il programma prevede la presenza di mascotte, laboratori di trucco, giochi di ricerca e la creazione di pozioni magiche. Alle 14.30 andrà in scena lo spettacolo «Halloween Show», nella parte superiore del parco, con ingresso da Boulevard du Jardin Exotique.

Nella parte inferiore del parco, accessibile da Boulevard de Belgique, La Boîte de Jeux organizzerà un grande gioco per i partecipanti. Non mancheranno caramelle e biscotti in vendita.

L'ingresso sarà gratuito e riservato ai bambini a partire dai 4 anni residenti o scolarizzati nel Principato. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero +377 93 15 06 02.

Con l'arrivo della sera, dalle 19.30, i festeggiamenti si sposteranno al Giardino Esotico, dove la Grotta dell'Osservatorio ospiterà un appuntamento dedicato ai ragazzi a partire dai 10 anni. Giochi e attività si svolgeranno in un'atmosfera caratterizzata da decorazioni e musica a tema Halloween. La serata si concluderà con una distribuzione di caramelle.

La partecipazione sarà riservata ai bambini e ragazzi residenti o scolarizzati a Monaco, con iscrizione obbligatoria presso il Giardino Esotico, telefonando al numero +377 93 15 29 80 oppure scrivendo all'indirizzo jardin-exotique@mairie.mc.

A completare il programma sarà il Luna Park al Porto Ercole, che sabato 31 ottobre resterà eccezionalmente aperto fino a mezzanotte, offrendo al pubblico la possibilità di prolungare i festeggiamenti.

Per ragioni di sicurezza, i visitatori in costume sono invitati a non portare accessori che possano essere scambiati per armi, come machete, asce, pistole, pugnali o fucili. Il personale addetto alla sicurezza si riserva il diritto di confiscare eventuali oggetti ritenuti inappropriati o di negare l'accesso al Luna Park.