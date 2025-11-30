Top Marques Monaco 2026: il salone automobilistico più esclusivo al mondo torna al Grimaldi Forum

Top Marques Monaco, il salone automobilistico più prestigioso e selettivo al mondo, torna al Grimaldi Forum dal 6 al 10 maggio 2026 sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco. L’edizione 2026 promette un viaggio straordinario attraverso l’eccellenza automobilistica internazionale, con oltre 11.500 m² dedicati a più di 200 veicoli eccezionali.

Tra i modelli in esposizione figurano edizioni limitate dei marchi più iconici – Bugatti, Pagani, Ferrari, Lamborghini – affiancati da creazioni uniche di costruttori di prestigio come Lafitte Automobili. Il salone ospiterà inoltre diversi unveilings in anteprima mondiale, esclusivi e irripetibili.

Accanto alle supercar e alle vetture da collezione, i visitatori potranno ammirare moto uniche, pezzi di alta orologeria, gioielli d’autore e superboats. Novità assoluta dell’edizione 2026 è il Hall des Préparateurs de Luxe, un’area di 1.500 m² dedicata ai più rinomati preparatori del tuning di alta gamma e ai veicoli su misura più esclusivi al mondo.

Per i visitatori sono previste diverse formule di accesso, tutte disponibili anche con tariffa anticipata fino al 10 gennaio 2026.

Soirée Avant-Première – 6 maggio, ore 19:30

Un’esperienza esclusiva per inaugurare Top Marques Monaco. La serata propone champagne in un ambiente raffinato, con la possibilità di scoprire in anteprima mondiale supercar, gioielli e orologi prima dell’apertura al pubblico.

Tariffa prevendita: 330€ | Tariffa normale: 350€

Giornate “Business” – 7 maggio (10:00–18:00) / 8 maggio (10:00–19:00)

Accesso premium riservato a collezionisti e potenziali acquirenti, con incontri diretti con i costruttori e i dirigenti dei brand più prestigiosi. Una visita privilegiata in un’atmosfera calma ed esclusiva.

Tariffa prevendita: 110€ | Tariffa normale: 130€

Giornate “Public” – 9 maggio (10:00–19:00) / 10 maggio (10:00–18:00)

Aperte a tutti gli appassionati di lusso e motori. L’ingresso include l’accesso al nuovo Hall des Préparateurs de Luxe. Ideale per condividere la propria passione automobilistica con la famiglia e gli amici.

Tariffa prevendita: 50€ | Tariffa normale: 55€

Giovani (11–17 anni) & Studenti: 35€ / 40€

Bambini fino a 10 anni: gratuito

Biglietti VIP – già disponibili

Godetevi un’esperienza esclusiva di comfort e raffinatezza. L’accesso VIP prevede accoglienza personalizzata, ingresso al salone riservato e utilizzo del lounge VIP, uno spazio elegante con terrazza privata.

Sono inclusi snack dolci e salati, bevande selezionate e un esclusivo VIP Gift Bag contenente il magazine ufficiale Top Marques e un gadget in edizione limitata.

https://www.topmarquesmonaco.com/billets/

Tariffe:

Prevendita 1 giorno: 175 € | Tariffa normale: 185 €

Pass VIP 4 giorni (giovedì–domenica): 600 € | Tariffa normale: 650 €

I biglietti in prevendita sono disponibili fino al 10 gennaio 2026.

Le tariffe anticipate sono valide fino al 10 gennaio 2026. È richiesto un documento per la tariffa studenti.

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, visitare il sito ufficiale:

https://www.topmarquesmonaco.com/

