Monaco, il 20 ottobre una conferenza dedicata alla Pietà di Michelangelo con l’abbé Joseph Di Leo

La Pietà di Michelangelo sarà al centro di una conferenza-meditazione in programma martedì 20 ottobre, dalle 19.30 alle 21, presso la Maison Diocésaine Agora di Monaco. L’incontro sarà tenuto dall’abbé Joseph Di Leo e offrirà l’occasione per approfondire il significato artistico e spirituale di una delle opere più celebri dello scultore rinascimentale.

L’appuntamento, dal titolo «La Pietà de Michel-Ange», inviterà i partecipanti a contemplare il capolavoro attraverso un percorso che unisce l’osservazione artistica alla meditazione spirituale, soffermandosi sui temi della fede, dell’amore e della speranza.

La conferenza si articolerà attorno a tre aspetti principali: uno sguardo artistico sull’opera, una riflessione sul suo significato spirituale e un messaggio rivolto al mondo contemporaneo.

Attraverso questa duplice prospettiva, artistica e religiosa, l’incontro proporrà una lettura della Pietà capace di mettere in relazione la bellezza dell’opera con i valori e gli interrogativi dell’esperienza umana.