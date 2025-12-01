Il Monopoly Monte‑Carlo: un’edizione da collezione celebra il Principato

Il 8 dicembre segna il lancio del Monopoly Monte‑Carlo, edizione collector, un gioco da tavolo speciale che celebra i luoghi più emblematici del Principato. Questa edizione esclusiva offre ai collezionisti e agli appassionati l’opportunità di vivere Monte‑Carlo attraverso le illustrazioni uniche realizzate dall’artista Jean‑Benoît Héron, che sarà presente presso la Boutique du Casino de Monte‑Carlo per dedicare gli esemplari del gioco.
Il Monopoly Monte‑Carlo sarà disponibile presso la Boutique du Casino de Monte‑Carlo, al Drugstore Monte‑Carlo, 21 avenue Monte‑Carlo,
e su ordinazione scrivendo a: retail@sbm.mc.
Gli appassionati potranno così assicurarsi una copia esclusiva di questo gioco da tavolo da collezione, perfetto come regalo o come souvenir del Principato.
Questa iniziativa conferma l’attenzione di Monte‑Carlo Société des Bains de Mer nel valorizzare l’arte e la cultura locali, offrendo esperienze esclusive che uniscono divertimento, collezionismo e raffinatezza.
Un’occasione per scoprire il Principato con questa edizione speciale del Monopoly!