 / Eventi

Eventi | 17 ottobre 2026, 19:00

Domani pomeriggio, alle Arènes de Cimiez, concerto dell’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice

Appuntamento alle 15,30. L’ingresso è libero e gratuito

Musée Matisse, Arènes de Cimiez

Musée Matisse, Arènes de Cimiez

Domani, domenica 18 ottobre 2026, alle 15,30, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice, si esibirà in un concerto alle Arènes de Cimiez a Nizza.

L’Orchestra proporrà questo programma:

Direction:François Leclaircie

  • The Exodus Song – E. Gold
  • La grande duchesse – J. Offenbach
  • Suite Jazz n°2 (Valse n°2) – D. Shostakovich
  • Huit et demi – N. Rota
  • Valse des fleurs – P. I. Tchaikowsky
  • Mozart pop symphonie – W. A. Mozart
  • Johnny Hallyday – J. Naulais
  • New York, New York – J. Kander
  • Cavalerie légère – F. Suppé

L’entrata è libera e gratuita.

 

Beppe Tassone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium