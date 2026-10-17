Domani pomeriggio, alle Arènes de Cimiez, concerto dell’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice

Domani, domenica 18 ottobre 2026, alle 15,30, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice, si esibirà in un concerto alle Arènes de Cimiez a Nizza.

L’Orchestra proporrà questo programma :

Direction:François Leclaircie

The Exodus Song – E. Gold

La grande duchesse – J. Offenbach

Suite Jazz n°2 (Valse n°2) – D. Shostakovich

Huit et demi – N. Rota

Valse des fleurs – P. I. Tchaikowsky

Mozart pop symphonie – W. A. Mozart

Johnny Hallyday – J. Naulais

New York, New York – J. Kander

Cavalerie légère – F. Suppé

L’entrata è libera e gratuita.