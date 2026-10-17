Domani pomeriggio, alle Arènes de Cimiez, concerto dell’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice

Domani, domenica 18 ottobre 2026, alle 15,30, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice, si esibirà in un concerto alle Arènes de Cimiez a Nizza.
L’Orchestra proporrà questo programma:
Direction:François Leclaircie
- The Exodus Song – E. Gold
- La grande duchesse – J. Offenbach
- Suite Jazz n°2 (Valse n°2) – D. Shostakovich
- Huit et demi – N. Rota
- Valse des fleurs – P. I. Tchaikowsky
- Mozart pop symphonie – W. A. Mozart
- Johnny Hallyday – J. Naulais
- New York, New York – J. Kander
- Cavalerie légère – F. Suppé
L’entrata è libera e gratuita.