Mercatini di Natale in Costa Azzurra: dove andare

Una delle attrazioni più seguite durante le festività di fine anno sono i mercatini di Natale.



Sempre più località, anche piccine, organizzano i mercatini che si rivelano non solo un forte richiamo, ma anche l’occasione per presentare le produzioni artigianali del territorio.



La Francia ospita moltissimi mercatini di Natale, alcuni dei quali universalmente conosciuti: in Costa Azzurra e nell’arrière pays sono tante le località interessate.



Ecco i principali mercatini che si svolgono nel Sud Est francese nei prossimi 7 giorni.



Antibes

Chalets gourmands et artisanaux

Fino al 4 gennaio 2026

Esplanade du Pre des Pecheurs



Belvédère

Marché de Noël

Sabato 6 dicembre 2025

Salle polyvalente - Alpes-Maritimes



Berre-les-Alpes

Marché de Noel de Berre les Alpes

Domenica 7 dicembre 2025

Place des Tilleuls



Biot

Un Noël à Biot Saint-Philippe

Domenica 7 dicembre 2025

Plateau sportif de l’école Olivari



Cannes

Natale a Cannes

Fino a domenica 04 gennaio 2026

Allées de la Liberté e Cours Félix Faure



Castillon

Marché de Noël à Castillon

Sabato 6 dicembre 2025

Place Rousset



Fayence

Marché de Noël

Domenica 7 dicembre 2025

Place de l'église



Le Tignet

Marché de Noël Feu d'artifices

Sabato 6 dicembre 2025

Salle polyvalente et extérieur



Mandelieu-la-Napoule

Marché de Noël - La Napoule – 2025

Sabato 6 dicembre e domenica 7 dicembre 2025

Avenue du 23 Août – Parking St Fainéant - Place Fontaine, 06210



Menton

Natale a Menton - mercatino di Natale - vendita di alberi di Natale

Fino al 4 gennaio 2026

Esplanade Francis Palméro Mail du Bastion



Monaco

Village de Noël

Fino al 6 gennaio 2026

Port Hercule



Mouans-Sartoux

42e Foire aux santons

Fino al 24 dicembre 2025

Médiathèque La Strada, Médiathèque cinémathèque, 201, avenue de Cannes



Marché de Noël équitable

Sabato 6 dicembre e domenica 7 dicembre 2025

Parvis Médiathèque, 201, avenue de Cannes



Nizza

Village de Noël

Fino al 4 gennaio 2025

Jardin Albert 1er



Green market noel: Créateurs, Gourmandises, et Mode

Domenica 7 dicembre 2025

1bis, Place Du Palais



Ramatuelle

Marché de Noël au Domaine La Tourraque

Domenica 7 dicembre 2025

Chemin de la Bastide Blanche



Roquebillière

Marché de Noël

Domenica 7 dicembre 2025

Place de la Mairie, Place Corniglion Molinier



Saint-Jean-Cap-Ferrat

Fête foraine

Fino al 4 gennaio 2026

Place du Centenaire e 3 avenue Jean Mermoz



Saint-Vallier-de-Thiey

Marché de Noël

Sabato 6 dicembre 2025

Dans le village



Sospel

Marché de Noël

Domenica 7 dicembre 2025

Place Garibaldi, 06380



Spéracèdes

Marché de Noël – Spéracèdes

Domenica 7 dicembre 2025

Place Charles de Gaulle et rues du village



Valdeblore

Marché de Noël à Valdeblore

Domenica 7 dicembre 2025

Salle du clôt - Halle, La Bolline



Vence

Noël à Vence

Fino al 27 dicembre 2025

Place du Grand Jardin









