Mercatini di Natale in Costa Azzurra: dove andare

Una delle attrazioni più seguite durante le festività di fine anno sono i mercatini di Natale.
Sempre più località, anche piccine, organizzano i mercatini che si rivelano non solo un forte richiamo, ma anche l’occasione per presentare le produzioni artigianali del territorio.
La Francia ospita moltissimi mercatini di Natale, alcuni dei quali universalmente conosciuti: in Costa Azzurra e nell’arrière pays sono tante le località interessate.
Ecco i principali mercatini che si svolgono nel Sud Est francese nei prossimi 7 giorni.
Antibes
Chalets gourmands et artisanaux
Fino al 4 gennaio 2026
Esplanade du Pre des Pecheurs
Belvédère
Marché de Noël
Sabato 6 dicembre 2025
Salle polyvalente - Alpes-Maritimes
Berre-les-Alpes
Marché de Noel de Berre les Alpes
Domenica 7 dicembre 2025
Place des Tilleuls
Biot
Un Noël à Biot Saint-Philippe
Domenica 7 dicembre 2025
Plateau sportif de l’école Olivari
Cannes
Natale a Cannes
Fino a domenica 04 gennaio 2026
Allées de la Liberté e Cours Félix Faure
Castillon
Marché de Noël à Castillon
Sabato 6 dicembre 2025
Place Rousset
Fayence
Marché de Noël
Domenica 7 dicembre 2025
Place de l'église
Le Tignet
Marché de Noël Feu d'artifices
Sabato 6 dicembre 2025
Salle polyvalente et extérieur
Mandelieu-la-Napoule
Marché de Noël - La Napoule – 2025
Sabato 6 dicembre e domenica 7 dicembre 2025
Avenue du 23 Août – Parking St Fainéant - Place Fontaine, 06210
Menton
Natale a Menton - mercatino di Natale - vendita di alberi di Natale
Fino al 4 gennaio 2026
Esplanade Francis Palméro Mail du Bastion
Monaco
Village de Noël
Fino al 6 gennaio 2026
Port Hercule
Mouans-Sartoux
42e Foire aux santons
Fino al 24 dicembre 2025
Médiathèque La Strada, Médiathèque cinémathèque, 201, avenue de Cannes
Marché de Noël équitable
Sabato 6 dicembre e domenica 7 dicembre 2025
Parvis Médiathèque, 201, avenue de Cannes
Nizza
Village de Noël
Fino al 4 gennaio 2025
Jardin Albert 1er
Green market noel: Créateurs, Gourmandises, et Mode
Domenica 7 dicembre 2025
1bis, Place Du Palais
Ramatuelle
Marché de Noël au Domaine La Tourraque
Domenica 7 dicembre 2025
Chemin de la Bastide Blanche
Roquebillière
Marché de Noël
Domenica 7 dicembre 2025
Place de la Mairie, Place Corniglion Molinier
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Fête foraine
Fino al 4 gennaio 2026
Place du Centenaire e 3 avenue Jean Mermoz
Saint-Vallier-de-Thiey
Marché de Noël
Sabato 6 dicembre 2025
Dans le village
Sospel
Marché de Noël
Domenica 7 dicembre 2025
Place Garibaldi, 06380
Spéracèdes
Marché de Noël – Spéracèdes
Domenica 7 dicembre 2025
Place Charles de Gaulle et rues du village
Valdeblore
Marché de Noël à Valdeblore
Domenica 7 dicembre 2025
Salle du clôt - Halle, La Bolline
Vence
Noël à Vence
Fino al 27 dicembre 2025
Place du Grand Jardin
