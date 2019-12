Natale a Nizza: programmi e orari delle attrazioni

Il Villaggio di Natale invoglia a sognare, è meraviglia, divertimento, fascino. Anche quest’anno Nizza proporrà, per il periodo natalizio, una serie di iniziative.



Jardin Albert 1er

Marché de Noël

Settanta chalets presenteranno una vasta gamma di prodotti di natale realizzati da artigiani;

Orario: tutti i giorni dalle 11 alle 20 (venerdì e sabato fino alle 22).

Patinoire

Una grande pista di pattinaggio sarà a disposizione per sette frazioni di un’ora l’una ogni giorno.

Costo 5 euro, pattini compresi. Necessario un documento d’identità.

Orario: tutti I giorni alle 11, 12,30, 14, 15,30, 17 e 18,30.

Spazio supplementare alle 20 e alle 21,30 il venerdì e il sabato.

Grande roue

Tutti i giorni dalle 11 alle 23

Jeux pour enfants

Tutti i giorni dalle 11 alle 20 (venerdì e sabato fino alle 22)

Théâtre de verdure

Casa di père Noël

Babbo Natale e il suo folletto sono presenti fino al 25 dicembre ogni mercoledì, durante I week end e tutti i giorni durante le vacanze scolastiche fino al 31 dicembre dalle 14 alle 19,30. I bambini potranno deporre una letterina nella buca delle lettere di Babbo Natale.

A partire dal 26 dicembre, giochi per i bambini e momenti di allegria per tutta la famiglia.

Orario di aperture della casa di Babbo Natale: tutti i giorni dalle 11 alle 20 (venerdì e sabato fino alle 22).



Cabane à sucre

Degustazione di dolci allo sciroppo di acero dal 6 dicembre al 5 gennaio

Il 13 dicembre alle 17,30, in onore di Santa Lucia, festa della luce in Svezia, canti tradizionali svedesi.

Spettacoli gratuiti per bambini alle 15

Ciné Noël (VF)

23 dicembre 2019 ore 17,30 Le Pôle Express

26 dicembre 2019 ore 17,30 Le Grinch

27 dicembre 2019 ore 17,30 Paddington 2

29 dicembre 2019 ore 17,30 L’étoile de Noël

30 dicembre 2019 ore 17,30 Pierre Lapin

5 gennaio 2020 ore 17,30 Yéti & Compagnie



Spettacoli gratuiti per bambini

21 dicembre 2019 ore 15 Charli et le monde Féérique, spectacle musical 22 dicembre 2019 ore 15 Ophelie and the Gobi Jazz Band, spectacle musical 24 dicembre 2019 ore 15 Le Père Noël existe, je l’ai épousé, contes 25 dicembre 2019 ore 15 Noël Bleu, théâtre 28 dicembre 2019 Ore 14,30 Thierry Guillo, chanteur - Ore 15 Les Fées Gourmandes, arts du Cirque 29 dicembre 2019 ore 15 Adopteunperenoel.com, théâtre 31 dicembre 2019 ore 15 Sois sage maman, théâtre 1°gennaio 2020 ore 15 Bobby Joe sur l’Île Impek, théâtre 2 gennaio 2020 ore 15 15h Magic Academy, magie 3 gennaio 2020 ore 15 Duo Julien et Frédéric, magie 4 gennaio 2020 ore 15 Monsieur Mouche, spectacle musical



Place Masséna

Luminarie anche sulle facciate delle case.

Espace des stations de ski Nice Côte d’Azur

Les stations de ski Nice Côte d’Azur: Auron, Isola 2000 e Saint-Dalmas le-Selvage si danno appuntamento in place Masséna per un mese.

Promenade du Paillon

Décors lumineux

Per il quinto anno consecutivo, a cura dei bambini ricoverati nell’Ospedale Lenval, i loro disegni sono riprodotti con strutture luminose ed esposti nelle aree giochi.



Place Rossetti

Crèche géante

Gesù, Maria, Giuseppe, l’asino, il bue, le pecore, il pastore col suo cane, i dromedari e i re magi: 17 figure ad altezza naturale animano il presepe gigante.

Aperto tutti I giorni dal 19 al 29 dicembre dalle 10 alle 20.