Sabato e domenica a Nizza il Festival des Arts Gourmands et des Métiers d’Arts

Festival des Arts Gourmands et des Métiers d’Arts (foto tratta da Facebook)

Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre in Avenue Malaussena a Nizza si svolgerà la terza edizione del Festival des Arts Gourmands et des Métiers d’Arts.

Organizzato in collaborazione con associazioni dei commercianti e dei residenti del quartiere, il terzo Festival metterà in mostra le abilità degli artigiani locali ed i prodotti ed i sapori della regione.

Un programma divertente e “gustoso” che occuperà l’intero fine settimana dalle 10 alle 17.

L'edizione di quest'anno pone al centro dell’attenzione le produzioni artigianali locali con un occhio di attenzione al Carnevale di Nizza e alla preparazione delle maschere. Inoltre 50 stand proporranno lavori in vimine, ricami, gastronomia, articoli per la tavola, cioccolato, arte in metallo, ceramica, vetro.

Intrattenimenti per bambini: stand loro dedicati, laboratori creativi, animazioni e ... un po' di carnevale a Natale!

Ospite d'onore sarà La maison « de pays de Lucéram » con i suoi presepi e i santons oltre ad un folto gruppo di giovani musicisti "li luceramencs".