Ligue 1. Europa e salvezza, vietato sbagliare. Sabato finale di Coupe de France tra Nantes e Tolosa

A sei giornate dal termine del campionato di Ligue 1 due sono gli interrogativi che rendono sempre più interessante il torneo.

Quali saranno le cinque squadre ad accedere alle Coppe Europee e quali saranno le quattro formazioni che retrocederanno in Ligue 2?

Il prossimo torneo non sarà, infatti, più a 20 squadre, ma a 18, quattro giornate in meno e sicuramente molto più agonismo in campo.

Coppe Europee

Ormai certo il Paris Saint Germain, gli altri due posti per la Champions potrebbero essere appannaggio del Marsiglia e del Lens separate da un alto scalino con la quarta in classifica che è il Monaco.

I biancorossi del Principato paiono “ben messi” per accedere all’ Europa League , visto che hanno cinque punti di vantaggio sulla quinta in classifica e non hanno ancora perso tutte le speranze di riuscire a recuperare almeno su una delle formazioni che la precedono in classifica.

Per quanto riguardo la Conference League è “battaglia aperta” tra Lille e Rennes, separate da tre punti. Sembra compromessa, invece, la posizione del Lione, che sconta 6 punti dal Lille.

Salvezza

In coda le campane a lutto sono ormai suonate per l’Angers e non è che stiano molto meglio Ajaccio e Troyes. Poi un balzo di dieci punti e si trova un trio composto da Brest, Nantes e Strasburgo col l’Auxerre un punto più in alto.

La peggio messa (nonostante il punto in più) è l’Auxerre con una proibitiva differenza reti (- 23), mentre sono sostanzialmente identiche le differenze reti delle altre tre formazioni che sono separate al massimo da 3 lunghezze.

Classifica cannonieri

Mbappe (Paris Saint Germain) guida la classifica con 22 reti all’attivo, seguito da David (Lille) con 21 e Lacazette (Lione) con 20.

Sabato 29 aprile , allo Stade de France di Parigi, verrà disputata la finale di Coupe de France tra il Nantes e il Tolosa, come a dire che si giocheranno il “secondo titolo di Francia” e l’accesso all’Europa League una formazione ancora impegolata nella lotta per non retrocedere ed una che non ha ancora la matematica certezza di salvarsi.

Il campionato di Ligue 1, con la trentatreesima giornata , sarà, pertanto, spezzettato su cinque giorni.

S’inizierà venerdì 28 aprile con Strasburgo – Lione con i padroni di casa “obbligati” ad aggiudicarsi la posta in palio.

Sabato 29 aprile , a far da corona alla finale di Coppa di Francia, sarà Lille – Ajaccio: testa coda nel quale il Lille è la formazione che ha più da perdere.

Domenica 30 aprile , all’ora di pranzo, derby tra Monaco – Montpellier, anche in questo caso con i padroni di casa costretti ad andare a punti. Il Nizza, nel pomeriggio, si recherà a Troyes, ad affrontare una formazione che di piedi in Ligue 2 ne ha uno…se non due!

Da seguire per l’alta classifica anche Rennes – Angers mentre Marsiglia – Auxerre si profila come un drammatico scontro tra due formazioni, per opposte ragione, costrette ad incassare i tre punti. Incontri “tranquilli” quelli tra Clermont e Reims e Paris Saint Germain e Lorient.