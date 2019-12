Pattinare a cento metri dalla casa di Babbo Natale e...dalla Promenade

Pattinare nel Villaggio di Natale, proprio sotto la grande ruota, mentre tutto intorno gli chalet e le tante attrazioni sono prese d’assalto da tante persone.

Una sensazione piacevole: si piomba in piano inverno in un ambiente di ghiaccio, mentre tutto intorno un sole primaverile rende piacevole sedersi ai tavolini per assaporare un dolce o per concedersi una bevanda.

Il Patinoire del Village de Noël di Nizza é a disposizione per seifrazioni di un’ora l’una ogni giorno. Costo 5 euro, pattini compresi. Necessario un documento d’identità.

Orario : tutti I giorni alle 11, 12,30, 14, 15,30, 17 e 18,30. Spazi supplementar alle 20 e alle 21,30 il venerdì e il sabato.