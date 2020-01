Le feste natalizie si prolungano al CAP 3000 di Saint-Laurent du Var

Non avete mai desiderato che le feste di fine anno durassero di più ?

Oggi questo sogno è diventato realtà, grazie al CAP 3000 di Nizza. Il più grande centro commerciale della Costa Azzurra propone un rigoglioso elenco di eventi all'insegna del divertimento, dello sport, nonché della celebrazione dell'anno cinese.

Un palinsesto molto folto che darà spazio alla creatività, con due gruppi. Uno dedicato alla scrittura/grafia,dalle 18:30 alle 20:30 di oggi ,e l'altro, per i piccini, incentrato sul disegno e la pittura istruttiva, ogni mercoledì pomeriggio, dalle 15 alle 17.

A chi invece piace più lo sport, c'è una gigante zumba prevista questa domenica, dalle 15:30 fino alle 17. Fino al 19 gennaio si svolgerà un concorso per vincere degli ski-pass per i comprensori sciistici di Isola 2000, Auron e Saint Dalmas le Selvage. Un film riguardo lo sport "neve- scivolo" sarà proiettato questo sabato alle ore 17.

D'altronde, si festeggerà faustamente il nuovo anno cinese, dal 20 gennaio al 9 febbraio, con viaggi improvvisati nella Cina antica, assistendo alle coreografie di danze tipiche, ma anche imparando a fare conoscenza colla coltivazione del tè. Ci sarà anche un sorteggio in cui verranno messe in palio buste rosse che contengono tante sorprese, come ad esempio un grande buffet da Panasia (venerdì 24 gennaio dalle 20).

Quest'anno "il CAP" fa 50 anni. In quell'occasione, la superficie del complesso si è ampliata. Quell'ingrandimento comprende anche il rinnovo di tantissimi negozi e botteghe. Così verranno portati a termine i 70 000 metri quadri del progetto del nuovo centro, con nuovi marchi presenti.

Non vanno dimenticati i soliti saldi invernali, vigenti in Francia fino al 4 febbraio.

Non fatevi scappare questi eventi immancabili.

Il CAP 3000 vi aspetta !