Comitato per la Selezione del Festival del Cinema di Cannes 2020: ecco i protagonisti

Thierry Frémaux, delegato generale del Festival di Cannes, Christian Jeune, direttore del dipartimento cinematografico e assistente del delegato generale, e Stéphanie Lamome, consulente artistico del dipartimento cinematografico (membro del comitato di selezione per dieci anni) hanno presentano il comitato di selezione 2020.





VIRGINIA APIOU



Dopo aver studiato lettere moderne alla Sorbona, Virginie Apiou è diventata giornalista. È anche regista di documentari sul cinema in televisione (CANAL +, Warner, TCM per: Hitchcock - La Mort aux trousses o Hitchcock - Le crime was quasi parfait, Les Acteurs-Réalisateurs ...) e relazioni per ARTE (Max Ophüls , Gabin-Renoir, Abel Gance, David Cronenberg, Abbas Kiarostami o Lars Von Trier).



PAUL GRANDSARD



Di origini franco-americane, Paul Grandsard è stato traduttore prima di dirigere sei cortometraggi tra il 1987 e il 2006. Nel 1996 è stato coinvolto al festival Premiers Plans di Angers prima di unirsi al Festival di Cannes nel 1999. Dal 2010 è stato Fotografo professionista, specializzato in fotografia di ritratto e architettura.





LAURENT JACOB



Dopo brevi studi in medicina, Laurent Jacob diventa stagista in produzione e poi secondo assistente di Claude Lelouch, Claude Sautet, Nadine Trintignant, Laurent Heynemann e Jean-Jacques Annaud. Ha quindi diretto film di montaggio sulla storia del cinema per il Festival di Cannes (Cinema in the eyes, Liberty, due serie di Préludes). Ha programmato la selezione Cinéfondation dal 1998 al 2009.



STÉPHANIE LAMONE



Dopo aver studiato a Khâgne, è stata, dal 1997 al 2015, giornalista, reporter, critica, capo dipartimento, quindi assistente caporedattore della rivista Première. È stata anche programmatrice di antenne per Radio Festival, la stazione radio ufficiale per il Festival di Cannes, tra il 2017 e il 2019. Dal 2019 è consulente artistico nel dipartimento cinematografico insieme a Thierry Frémaux e Christian Jeune.





ÉRIC LIBIOT



Dal 1986 al 2000 è stato conduttore radiofonico (Radio Beur), giornalista televisivo ("Insieme oggi"), scrittore freelance per la stampa scritta (7 a Parigi, Marianne, Paris Match, Max, rivista L'unre), giornalista e poi Vice caporedattore di Première. Nel 2000, è diventato vicedirettore di Arts and Spectacles per la rivista L'Express, poi caporedattore per la Cultura nel 2016. Nello stesso anno, è entrato a far parte del team dell'Inter Francia come editorialista ("Grand bien vous fait" d 'Ali Rebeihi). Dopo aver lasciato L’Express a settembre 2019, ora lavora a Lire, a Astérios Spectacles, ancora editorialista di France Inter, e scrivendo un libro su Clint Eastwood.



LUCIEN LOGETTE





Dottore in Letteratura comparata, è condirettore di Larousse mondial du cinéma (2011) e del Dictionnaire Mondial des Missions Artistique et Littéraires 1870-2010 (2012), Prix Bernard-Chardère 2018. editorialista cinematografico per Fortnight Literary (1993-2015) , collaboratore del 1895, recensione della storia del cinema, dal 1990 è caporedattore della rivista Jeune Cinéma.





JOHANNA NAHON



Sceneggiatore e produttore, ha lavorato per la prima volta in produzione al fianco di Charles Gillibert nel 2015, quindi in vendite internazionali per Celluloid Dreams, dove ha gestito il dipartimento Acquisizioni dal 2016 al 2018. Nel 2019 ha creato un fondo di aiuti allo sviluppo e una società di produzione e supporta diversi progetti come consulente.



GUILLEMETTE ODICINO



Giornalista, critica, è anche a capo della sezione Cinema di Télérama. Produttrice dello spettacolo estivo "On se 'des films" sull'Inter France, è anche editorialista di Cultura e Cinema sull'Inter France e nello spettacolo "Le Cercle" su CANAL + e CANAL + Cinema. Co-autrice di Toscan, papa et moi di Éditions de la Martinière, ha lavorato a diverse edizioni speciali su Marilyn Monroe, Louis de Funès e il cinema d'animazione come caporedattore.



CAROLINE VEUNAC



A Sciences-Po Bordeaux, sta svolgendo la sua tesi di ricerca su Il simbolo del doppio nel cinema americano. Laureata al Journalists Training Center, firma le sue prime recensioni cinematografiche sulla rivista Cinéastes, quindi collabora a vari titoli della rivista. Nel 2016-2017 è stata caporedattore della rivista televisiva Plus de Séries, su CANAL + Séries. Scrive oggi per Somewhere Else, un sito dedicato al cinema e alle serie.



Infine, il Festival di Cannes conta su una rete di corrispondenti. Tra questi: Didier Allouch, Joël Chapron, Isabelle Glachant, Agnès Poirier, José Maria Riba, Yuka Sakano e Ilda Santiago.