Salta il Festival del Cinema di Cannes: forse si farà a fine giugno / luglio

In questo periodo di crisi sanitaria globale, il Festival del cinema di Cannes non si svolgerà nelle date previste, dal 12 al 23 maggio. Diverse ipotesi sono allo studio per preservare l'evento, il principale dei quali sarebbe un semplice rinvio, a Cannes, fine giugno - inizio luglio 2020.



Nel frattempo, il Festival del Cinema di Cannes si unisce alle comunità internazionali per testimoniare la sua vicinanza al cinema ed agli spettacoli