Opéra Nice Côte d'Azur: in scena “L'Olympiade des Olympiades”

“L'Olympiade des Olympiades”, una produzione fuori dagli schemi è in programma dal 30 aprile 2024 all'Opera di Nizza.

Jean-Christophe Spinosi, Nathalie Spinosi ed Eric Oberdorff hanno avuto la brillante idea di creare una nuova opera riadattando il libretto di Pietro Metastasio e Antonio Vivaldi per meglio adattarsi al mondo di oggi.

Unendo pagine di diverse opere composte sul libretto originale di Metastasio, è stata creata un'opera di incredibile modernità: lo sport e l’opera sono uniti in un grande spettacolo.





L’Opera di Nizza si trasforma, per questa straordinaria produzione, in un teatro all'italiana, immaginato dallo scenografo Fabien Teigné.

Per l'occasione sul set sarà presente una pista di atletica: verranno costruiti degli stand per applaudire al meglio gli artisti e verranno installati un dispositivo digitale e schermi per un'immersione totale.



“L'Olympiade des Olympiades” unisce canto, musica, danza, teatro, video e creazione digitale sul palco, la cui vitalità e risonanza interagiscono col pubblico, attraversano generazioni, spettatori esperti e neofiti.



“L'Olympiade des Olympiades”

Direzione musicale Jean-Christophe Spinosi

Regia e coreografia Eric Oberdorff

Licida - Fernando Escalona

Megacle - Rémy Brès-Feuillet

Aminta - Marlène Assayag

Argene - Ana-Maria Labin

Aristea - Margherita Maria Sala

Clistene - Luigi De Donato

Alcandro - Christian Senn

MC - Anaïs Gurnay

Orchestre Philharmonique de Nice

Chœur de l’Opéra de Nice

Musicisti dell'Ensemble Matheus

Ballerini - Melissa Cirillo, Sandra Sadhardheen, Valerie Igolnikov, Rachid Aziki, Rokas Šaltenis, Laurynas Žakevičius e Ballet Nice Méditerranée



Spettacoli

30 aprile 2024 ore 20

2 maggio 2024 ore 20

4 maggio 2024 ore 20