Dal Principato di Monaco: da oggi al via la sanificazione e disinfezione di marciapiedi, ascensori e scale mobili

Nel Principato di Monaco sono partite le disinfezioni di marciapiedi, fermate dei bus, ascensori pubblici e scale mobili, per rafforzare ulteriormente le misure per proteggere e combattere il Covid-19.



"È importante impegnare tutti i nostri team e tutti i nostri mezzi – viene evidenziato dal Governo monegasco - per ridurre il rischio di contaminazione di monegaschi, residenti e dipendenti”. Dalle 5 di questa mattina la Monegasque Sanitation Company (SMA) è partita con la disinfezione, utilizzando un battericida biodegradabile profumato.



Agli agenti del Principato verrà fornito il necessario per disinfettare manualmente i pulsanti dell'ascensore, le rampe delle scale mobili ed i corrimano nelle gallerie pedonali. Le operazioni stanno mobilitando circa 30 funzionari SMA, che opereranno sette giorni su sette.