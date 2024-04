Usufrutto e nuda proprietà: cosa sono?

Si sente spesso parlare di usufrutto e di nuda proprietà, ma di cosa si tratta?

Usufrutto

L’usufrutto è il diritto reale che consente all'usufruttuario di godere e disporre della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare, compresi i frutti, con l’obbligo di non mutare la destinazione economica.

Nella maggior parte dei casi si forma dallo smembramento di una proprietà. Ne godono gli effetti, ad esempio:

I genitori di fronte all’eredità di un bene da parte del figlio minore.

Il superstite che, per testamento, diventa usufruttuario dei beni del codice defunto: detti bene, ai fini della proprietà, possono essere suddivisi tra più aventi diritto.

Un individuo che ottiene l'usufrutto di una proprietà per volontà del proprietario che vuole garantirgli la fruizione temporanea dei frutti.