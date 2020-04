Nizza, niente festa della musica

Il coronavirus ha imposto lo stop: il prossimo 20 giugno, per la terza volta consecutiva, Place Massena avrebbe dovuto ospitare la Fête de la Musique, un evento rilanciato in diretta da France 2 con milioni di ascolti. Un vero affare anche sotto il profilo pubblicitario.

Un evento eccezionale in grado di radunare 30 mila persone, per lo più giovani e che avrebbe dovuto dare l’inizio ad una settimana “indimenticabile” per Nizza.

Subito dopo la fête, la città avrebbe dato l’avvio al Tour de France con una tre giorni incentrata su Nizza e successivamente ospitare “l’Étape du Tour” con almeno 16 mila cicloturisti.