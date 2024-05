A luglio torna l'appuntamento con l'arte nella settima edizione della "Monaco Art Week"

Gallerie, case d'asta e appassionati d'arte si uniscono per offrire una serie di mostre in diversi quartieri, punteggiate da eventi, incontri con artisti e conferenze. Scultura, pittura, gioielleria e varie forme di creazione, antiche, moderne e contemporanee, saranno tutte in mostra nel corso dei giorni.

Monaco Art Week è al centro di una ricca settimana culturale, in concomitanza con la fiera internazionale Artmonte-carlo (6 e 7 luglio), e in coincidenza con l'apertura della grande mostra estiva in collaborazione con Tate, « Turner, the Sublime Legacy » al Grimaldi Forum Monaco (dal 6 luglio).