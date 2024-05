Domenica 14 maggio l'Hotel de Paris di Monaco sarà invaso da... orsi per un'asta benefica

Il 20 gennaio 2023, uno strano evento si è verificato nel Principato. Nel cuore di Monaco, un piccolo pezzo di marciapiede è diventato, nello spazio di poche ore, il teatro di una storia inimmaginabile, ma reale. Personaggi principali... orsi!

Non uno, non due, ma decine di orsi. Grandi, a volte enormi. A volte vestiti, a volte adornati di gioielli. E ovunque. Arroccati ai balconi delle finestre, seduti al volante di un'auto di lusso, anche travestiti da banditori!

No, no, non una storia ma quella immaginata da Karelle Traverse per trasformare il sogno di un adulto in realtà. Per rendere omaggio a una sorella maggiore, scomparsa troppo presto a causa di un problema fisico, Karelle si è inventata un'asta dolce e piena di affetto. Una vendita di orsacchiotti!

Ci voleva però un banditore di fama mondiale. Ecco che Simon de Pury cha saputo con convinzione e delicatezza sedurre i numerosi donatori venuti per l'occasione.

Poi per dare a tutto il suo senso, l'Associazione Monaco Desease Power presieduta dalla signora Muriel Natali-Laure che ha creato quest'associazione per sostenere le famiglie e accogliere bambini e adulti affetti da disabilità nelle case create solo per loro.

Infine, per rendere bella e festosa la festa, tanti partner giunti gratuitamente in con le loro canzoni, pittura e dolci di ogni genere.

La conclusione felice di tutto questo? Più di 23.600 euro raccolti a favore dell'Associazione e già utilizzati per la messa in in sicurezza di una nuova casa