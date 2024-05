Lo svizzero Noam Yaron a nuoto da Calvi a Monaco per la campagna di sensibilizzazione del Mediterraneo

Il giovane svizzero di 27 anni si appresta a collegare Calvi a Monaco, una traversata di 180 km attraverso il Santuario Pelagos nel Mediterraneo, in soli 3 giorni e 3 notti, senza uscire dall'acqua. Questo audace progetto fa parte di una campagna di sensibilizzazione per la conservazione del Mediterraneo, di fronte a varie minacce ambientali.

Noam beneficia quindi di un sostegno cruciale da parte di una rete di partner impegnati nella conservazione, tra cui tre importanti accordi internazionali per la protezione del Mar Mediterraneo, con sede a Monaco: l'accordo RAMOGE, l'accordo Pelagos e l'ACCOBAMS.

n stretta collaborazione con queste istituzioni, Noam e il suo team si sforzano di trasmettere efficacemente i messaggi chiave sulla conservazione del Mediterraneo, prendendo pienamente coscienza delle sfide che deve affrontare e delle azioni condotte dai tre Accordi.

La campagna, denominata Odissea Mediterranea, metterà così in luce la ricchezza e la fragilità della biodiversità all'interno del santuario Pelagos e offrirà al grande pubblico la possibilità di agire, scegliendo di preservare un volume d'acqua corrispondente alle dimensioni di diverse specie minacciate del Mediterraneo.

I fondi raccolti sulla piattaforma interattiva dedicata sosterranno progetti di conservazione nella regione.

Noam Yaron, già noto per le sue precedenti imprese sportive, è determinato a mettere a frutto il suo talento e a collaborare con attori impegnati, per sensibilizzare il pubblico e lavorare per la conservazione del nostro pianeta