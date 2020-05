Una proposta: tutti a Cimiez per la Fête des Mai

Ogni anno, a Nizza si celebra l'arrivo della primavera sotto gli ulivi del Jardin des Arènes a Cimiez in occasione della tradizionale Fête des Mai.

L’epidemia impedisce lo svolgimento dell'evento, ma la città di Nizza ha voluto proporre ugualmente la tradizionale manifestazione folkloristica e popolare attraverso il web.

L'avvio é stato dato questa mattina alle 11 con il canto dai balconi di Nissa la Bella

Seguito dalla Farandole, danzata in situazione di confinamento

E’ stato attivato il sito https://fetedesmai.nice.fr/ che proporrà di rivivere momenti della Fête des Mai quali la storia della festa nelle fotografie grazie al materiale proveniente dagli archivi di Nizza e dal Collectif des Arts Traditionnels Lou Cat.

Saranno inoltre proposte, attraverso il web, attività che sono proprie della tradizione nizzarda quali il gioco del pilou, le danze tradizionali, video che insegnano le ricette del territorio.

Sarà inoltre possibile condividere le proprie foto e partecipare direttamente ad una serie di eventi e di laboratori.