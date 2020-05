Spiagge, mascherine, Promenade, musei, mercati, brocante: cosa cambia a Nizza l’11 maggio

Alle 11 di ieri, in teleconferenza, il Sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha incontrato i giornalisti per anticipare il piano che la città di Nizza ha adottato in previsione dell’inizio della fase 2 previsto per l’11 maggio 2020.

Queste le principali misure



Mascherine obbligatorie

La città di Nizza ha distribuito, gratuitamente, almeno due mascherine ad ogni cittadino e, con un’ordinanza, renderà obbligatoria l’uso della mascherina al di fuori delle abitazioni dalle 8 alle 20 per tutte le persone di età superiore agli 11 anni. Una misura che integra quella governativa che lo impone sui trasporti pubblici rendendo generale l’utilizzo delle mascherine. Si tratta di mettere la salute delle persone al di sopra di tutti gli altri valori ed è per questa ragione che il Consiglio Municipale, all’inizio della settimana, ha creato l’Agence de Sécurité Sanitaire Environnementale et de Gestions des Risques.



Riapertura dei negozi e dei mercati alimentari

I mercati riapriranno martedì 12 maggio e, a tal proposito, i commercianti sono stati dotati di un kit comprendente gel, mascherine e visiere. Occorrerà mantenere le distanze interpersonali ed essere attenti ai gesti barriera. Le merci non potranno essere scelte dai clienti, ma esclusivamente dai commercianti e alcuni banchi saranno spostati quando la distanza con i muri e la strada non consente di mantenere l’efficacia dei gesti barriera.



Mercato à la brocante

Il mercato dei brocantes tornerà in Cours Saleya lunedì 25 maggio.



Parchi e giardini

Riapriranno l’11 maggio, ma le fontane e i nebulizzatori non saranno messi in funzione.

Alle persone anziane saranno riservati 11 parchi dalle 7 alle 12 e, a partire dalle 9,20 saranno organizzate attività di rimessa in forma. Si tratta dei parchi: Arson, Banville, Caressa, Square Leclerc et kiosque à musique de la Coulée verte, Dorgelès, Chambrun, Monastère de Cimiez, Villa Masséna, Carras, jardin Vérola de Saint Isidore.



Sosta delle auto sulle strade

La sosta sarà gratuita sulle strade fino al 30 giugno incluso



Revoca di alcune ordinanze

Vengono revocate, con decorrenza 11 maggio 2020:

L’ordinanza che vietava l’accesso alla carreggiata Sud della promenade des Anglais;

L’ordinanza che vietava le pratiche sportive, quali la corsa e la camminata veloce, dalle 12 alle 18;

Il coprifuoco.



Musei e biblioteche

Musei e biblioteche riapriranno progressivamente entro fine maggio

Per i musei:

Mercoledì 13 maggio riapriranno MAMAC, Musée Masséna e Musée Matisse.

Entro fine mese:

Musée d’Archéologie Nice Cimiez

Musée d’Art Naïf

Musée de Préhistoire Terra Amata

Museum d’histoire naturelle

Musée de la Photographie

Palais Lascaris

L’Artistique (partie espace donation Ferrero)