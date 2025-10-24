AIDA: il melodramma di Verdi al Grimaldi Forum

Melodramma in quattro atti

Musica di Giuseppe Verdi (1813-1901)

Libretto di Antonio Ghislanzoni, tratto da un soggetto di François Auguste Ferdinand Mariette rielaborato da Camille du Locle

Prima rappresentazione: Il Cairo, Opera del Khedivè, 24 dicembre 1871

L’Opéra de Monte-Carlo presenta Aida, uno dei massimi capolavori di Giuseppe Verdi, in una produzione firmata dal regista Davide Livermore. A più di vent’anni dall’ultima rappresentazione a Monaco, questo affresco monumentale torna sulla scena monegasca con una visione teatrale al tempo stesso potente e contemporanea.

Aida coniuga l’intimo e il grandioso, intrecciando passioni amorose, conflitti di lealtà e tensioni politiche. Attraverso il destino tragico di una principessa etiope divisa tra l’amore per un ufficiale egiziano e la fedeltà alla propria patria, Verdi esplora i grandi temi che attraversano la sua opera: il peso del dovere, la forza del sacrificio e la complessità delle emozioni umane.

Tra scene corali grandiose e momenti di intensa introspezione, Aida si impone come un vertice del repertorio lirico, in cui musica, drammaturgia e messa in scena si fondono per offrire un’esperienza operistica totale.

Opera

Domenica 16 novembre 2025 – ore 15

Giovedì 20 novembre 2025 – ore 20

Sabato 22 novembre 2025 – ore 20

Grimaldi Forum

10 Av. Princesse Grâce, 98000 Monaco

https://www.opera.mc/fr/saisons/25-26/aida

