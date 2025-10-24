Mentone in festa: cinema, cultura e sport per un autunno tutto da vivere

Il fantastico al centro della scena

Il Festival Internazionale del Film Fantastico è tornato al Palais de l’Europe dal 23 al 26 ottobre, portando a Mentone un’ondata di emozioni, sogni e misteri.

Quattro giorni dedicati al grande schermo, con proiezioni, incontri con professionisti del cinema e conferenze sul tema del fantastico e del surreale.

Un’occasione unica per gli appassionati di cinema, ma anche per i curiosi che vogliono lasciarsi sorprendere da storie fuori dal comune.

Venerdì: il giardino condiviso prende vita

Oggi, 24 ottobre, la città punta i riflettori sulla natura e la convivialità con la serata di lancio del progetto di riqualificazione dello square Sotchi, che diventerà presto un giardino condiviso.

L’iniziativa, promossa dalle associazioni Maison du Vivant e Terres en Compost, vuole creare un luogo aperto e partecipativo dove i cittadini possano coltivare insieme la bellezza e la biodiversità.

Il programma prevede:

Ore 18:00 – Visita del giardino collettivo al Parc Gorre con il collettivo Potaj’aime

Ore 18:45 – Presentazione del progetto “Jardin partagé” allo square Sotchi

Ore 19:30 – Buffet musicale e balèti con L’Amar’ante e Terres en Compost

Un momento di incontro, musica e buonumore per scoprire come la natura può unire le persone.

Una mostra che racconta le vacanze di ieri e di oggi

Sempre oggi, alle ore 18:00, presso la Voûte du patrimoine, si inaugura la mostra “Habiter les vacances”, organizzata dalla Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA e dalla Maison de l’Architecture et de la Ville.

L’esposizione esplora come il modo di “abitare le vacanze” sia cambiato sulla Costa Azzurra, dai tempi delle Trente Glorieuses fino ai giorni nostri.

Un viaggio tra architettura, società e tempo libero che invita a riflettere sul rapporto tra turismo e territorio.

L’ingresso è gratuito e la mostra sarà visitabile fino al 28 dicembre.

Sabato sportivo con il Torneo di Padel

Sabato 25 ottobre, gli amanti dello sport avranno la loro giornata speciale con il Torneo di Padel della Madone, in programma dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso il Tennis de la Madone.

Organizzato dal Servizio Sportivo del Comune, il torneo è aperto a tutti i maggiorenni e si gioca in coppia.

La quota di partecipazione è di 15 euro per squadra e le iscrizioni saranno possibili direttamente sul posto.

Una bella occasione per divertirsi, fare movimento e condividere la passione per uno sport in piena crescita.

Domenica: corsa e scacchi per chiudere in bellezza

Domenica 26 ottobre, la giornata inizierà con il City Trail du Campanin, una gara podistica di 11 chilometri organizzata dal Menton Marathon Athlétisme.

La partenza è prevista alle ore 10:00 dall’esplanade des Sablettes, con un percorso che attraverserà i punti più suggestivi della città, tra mare e collina.

Nel pomeriggio, alle ore 16:30, il Palais de l’Europe ospiterà la cerimonia di premiazione dell’Open Internazionale di Scacchi, organizzato dall’Échiquier Mentonnais.

Un evento che chiuderà il weekend in modo elegante e riflessivo, tra strategie, talento e passione per il gioco.

Una comunità viva e partecipativa

Con questo intenso fine settimana, Mentone conferma il suo spirito dinamico e creativo.

Cinema, cultura, sport e iniziative ambientali convivono armoniosamente, offrendo a residenti e visitatori un ventaglio di esperienze autentiche, coinvolgenti e alla portata di tutti.



Un modo per vivere insieme la città, riscoprendo il piacere dello stare all’aperto, dell’incontro e della condivisione.