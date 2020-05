Monaco ha partecipato alla 73^ Assemblea mondiale della Sanità: probabile vaccinazione su larga scala tra le risoluzioni in approvazione

La 73a Assemblea mondiale della sanità (A.M.S.) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) si è tenuta quest'anno dal 17 al 21 maggio a Ginevra.

Sebbene virtuale, questa Assemblea ha riunito diverse centinaia di delegati, tra cui 194 stati membri, osservatori ma anche organizzazioni partner.

In vista degli eventi attuali, questo A.M.S. incentrato su questioni di governance urgenti e sulla risposta alla pandemia di Covid-19.

Questa risoluzione chiede unità, solidarietà e collaborazione nel controllo e nella lotta contro Covid-19 e chiede l'accesso universale ai prodotti e ai vaccini necessari per rispondere a questa pandemia.

Inoltre, questa risoluzione riconosce la vaccinazione su larga scala contro Covid-19 come un bene pubblico globale. La risoluzione accoglie inoltre con favore gli sforzi compiuti dagli operatori sanitari, dagli operatori sanitari e da tutti gli operatori di prima linea nella risposta alla pandemia affinché i servizi essenziali delle nostre società possano funzionare ma anche prendersi cura delle persone.

Questa sessione è stata sospesa e dovrebbe essere prorogata in un secondo momento, probabilmente alla fine del 2020.

La delegazione monegasca era guidata da S.E. Carole Lanteri, ambasciatore, rappresentante permanente della missione permanente di Monaco presso l'ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

Come promemoria, l'Assemblea mondiale della sanità è l'organo decisionale supremo dell'OMS ed è responsabile della definizione della politica dell'Organizzazione e dell'approvazione dei suoi bilanci. L'OMS è uno dei principali partner multilaterali del Principe per la cooperazione internazionale.