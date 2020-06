Ecco la Selezione ufficiale del Festival del Cinema di Cannes

Sono 56 i film in concorso all'edizione numero 73 del Festival del Cinema di Cannes che sebbene in una strana edizione digitale vuole essere al fianco dell'industria del cinema e dei suoi protagonisti.

Ecco i titoli in gara:

LES FIDÈLES (ou déjà venus au moins une fois en Sélection officielle)





THE FRENCH DISPATCH de Wes Anderson (USA) 1h43

Production: INDIAN PAINTBRUSH PRODUCTIONS / AMERICAN EMPIRICAL PICTURES - Ventes: FOX SEARCHLIGHT PICTURES - Distribution France: THE WALT DISNEY COMPANY



ÉTÉ 85 de François Ozon (France) 1h40

Production: MANDARIN - Ventes: PLAYTIME - Distribution France: DIAPHANA



ASA GA KURU (True Mothers) de Naomi Kawase (Japon) 2h20

Production: KINO FILMS CO - Ventes: PLAYTIME - Distribution France: HAUT ET COURT



LOVERS ROCK de Steve McQueen (Royaume-Uni) - 1h08

Production: TURBINE STUDIOS LIMITED - Ventes: TURBINE STUDIOS LIMITED



MANGROVE de Steve McQueen (Royaume-Uni) - 2h04

Production: TURBINE STUDIOS LIMITED - Ventes: TURBINE STUDIOS LIMITED



DRUK (Another Round) de Thomas Vinterberg (Danemark) 1h55

Production: ZENTROPA - Ventes: TRUSTNORDISK - Distribution France: HAUT ET COURT



ADN (DNA) de Maïwenn (Algérie/France) - 1h30

Production: WHY NOT PRODUCTIONS - Ventes: WILD BUNCH INTERNATIONAL - Distribution France: WILD BUNCH INTERNATIONAL



LAST WORDS de Jonathan Nossiter (USA) - 2h06

Production: STEMAL - Ventes: THE PARTY FILMS



HEAVEN: TO THE LAND OF HAPPINESS de IM Sang-Soo (Corée du Sud) 1h40

Production: HIVE MEDIA CORP - Ventes: FINECUT



EL OLVIDO QUE SEREMOS (Forgotten we'll be) de Fernando Trueba (Espagne) 2h16

Production: CARACOL TELEVISION - Ventes: FILM FACTORY ENTERTAINMENT



PENINSULA de YEON Sang-Ho (Corée du Sud) 1h54

Production: REDPETER FILMS - Ventes: CONTENTS PANDA - Distribution France: ARP SELECTION



IN THE DUSK (Au crépuscule) de Sharunas BARTAS (Lituanie) 2h06

Production: KINOELEKTRON - Ventes: LUXBOX



DES HOMMES (Home Front) de Lucas BELVAUX (Belgique) 1h40

Production: SYNECDOCHE - Ventes: WILD BUNCH INTERNATIONAL - Distribution France: AD VITAM



THE REAL THING de Kôji Fukada (Japon) 3h48

Production: NAGOYA TV - Ventes: NAGOYA TV





LES NOUVEAUX VENUS



PASSION SIMPLE de Danielle Arbid (Liban) 1h36

Production: LES FILMS PELLÉAS - Ventes: PYRAMIDE INTERNATIONAL - Distribution France: PYRAMIDE DISTRIBUTION



A GOOD MAN de Marie Castille Mention-Schaar (France) 1h47

Production: WILLOW FILMS - Ventes: PYRAMIDE INTERNATIONAL - Distribution France: PYRAMIDE DISTRIBUTION



LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT de Emmanuel Mouret (France) 2h

Production : MOBY DICK FILMS - Ventes: ELLE DRIVER - Distribution France: PYRAMIDE DISTRIBUTION



SOUAD de Ayten Amin (Egypte) 1h30

Production: VIVID REELS



LIMBO de Ben Sharrock (Royaume-Uni) - 1h53

Production: CARAVAN CINEMA LTD - Ventes: PROTAGONIST PICTURES



ROUGE (Red Soil) de Farid Bentoumi (France) 1h26

Production: LES FILMS VELVET - Ventes: WTFILMS - Distribution France: AD VITAM



SWEAT de Magnus Von Horn (Suède) 1h40

Production: LAVA FILMS - Ventes: NEW EUROPE FILM SALES



TEDDY de Ludovic et Zoran Boukherma (France) 1h28

Production: BAXTER FILMS - Ventes : WTFILMS - Distribution France: THE JOKERS FILMS



FEBRUARY (Février) de Kamen Kalev (Bulgarie) 2h05

Production: KORO FILMS - Distribution France: UFO DISTRIBUTION



AMMONITE de Francis Lee (Royaume-Uni) 2h

Production: SEE-SAW FILMS - Ventes: CROSS CITY FILMS - Distribution France: PYRAMIDE DISTRIBUTION



UN MÉDECIN DE NUIT de Elie Wajeman (France) 1h40

Production: PARTIZAN FILMS - Ventes: BE FOR FILMS - Distribution France: DIAPHANA DISTRIBUTION



ENFANT TERRIBLE de Oskar Roehler (Allemagne) 2h14

Production: BAVARIA FILMPRODUKTION - Ventes: BAVARIA FILMPRODUKTION



NADIA, BUTTERFLY de Pascal Plante (Canada) 1h46

Production: NEMESIS FILMS - Ventes: WAZABI FILMS



HERE WE ARE de Nir Bergman (Israël) 1h34

Production: SPIRO FILMS - Ventes: MK2 FILMS





UN FILM À SKETCHES



SEPTET: THE STORY OF HONG KONG de Ann Hui, Johnnie TO, Tsui Hark, Sammo Hung, Yuen Woo-Ping et Patrick Tam - 1h53

Production : MILKYWAY IMAGE - Ventes : MEDIA ASIA DISTRIBUTION





LES PREMIERS FILMS



FALLING de Viggo Mortensen (USA) 1h52

Production: PERCIVAL PICTURES - Ventes: HANWAY FILMS - Distribution France: METROPOLITAN FILMEXPORT



PLEASURE de Ninja Thyberg (Suède) 1h45

Production: PLATTFORM PRODUKTION - Ventes: VERSATILE



SLALOM de Charlène Favier (France) 1h32

Production: MILLE ET UNE PRODUCTIONS - Ventes: THE PARTY FILM SALES - Distribution France: JOUR2FÊTE



CASA DE ANTIGUIDADES (Memory House) de Joao Paulo Miranda Maria (Brésil) 1h27

Production: MANEKI FILMS



BROKEN KEYS (Fausse note) de Jimmy Keyrouz (Liban) 1h30

Production: EZEKIEL



IBRAHIM de Samir Guesmi (France) 1h20

Production: WHY NOT PRODUCTIONS - Ventes: WILD BUNCH INTERNATIONAL- Distribution France: WILD BUNCH INTERNATIONAL



BEGINNING (Au commencement) de Déa Kulumbegashvili (Géorgie) 2h10

Production: FIRST PICTURE / O.F.A - Ventes: WILD BUNCH INTERNATIONAL



GAGARINE de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (France) 1h35

Production: HAUT ET COURT - Ventes: TOTEM FILMS - Distribution France: HAUT ET COURT



16 PRINTEMPS de Suzanne Lindon (France) 1h13

Production: AVENUE B PRODUCTIONS - Ventes: LUXBOX - Distribution France: PANAME DISTRIBUTION



VAURIEN de Peter Dourountzis (France) 1h35

Production: 10:15 PRODUCTIONS - Ventes: KINOLOGY - Distribution France: REZO FILMS



GARÇON CHIFFON de Nicolas Maury (France) 1h48

Production: CG CINEMA - Ventes: LES FILMS DU LOSANGE - Distribution France: LES FILMS DU LOSANGE



SI LE VENT TOMBE (Should the Wind Fall) de Nora Martirosyan (Arménie) 1h40

Production: SISTER PRODUCTIONS - Ventes: INDIE SALES - Distribution France: ROUGE DISTRIBUTION



JOHN AND THE HOLE de Pascual Sisto (USA) 1h38

Production: MUTRESSA MOVIES



STRIDING INTO THE WIND (Courir au gré du vent) de WEI Shujun (Chine) 2h36

Production: ALIBABA PICTURES



THE DEATH OF CINEMA AND MY FATHER TOO (La mort du cinéma et de mon père aussi) de Dani Rosenberg (Israël) 1h40

Production: PARDES FILMS - Ventes: FILMS BOUTIQUE





3 DOCUMENTAIRES



EN ROUTE POUR LE MILLIARD (The Billion Road) de Dieudo Hamadi (Rép. Démocratique du Congo) 1h30

Production: LES FILMS DE L'OEIL SAUVAGE - Ventes: ANDANA FILMS



THE TRUFFLE HUNTERS de Michael Dweck et Gregory Kershaw (USA) 1h24

Production: GO GIGI GO PRODUCTIONS LLC- Ventes: SONY PICTURES CLASSICS - Distribution France : SONY PICTURES CLASSICS



9 JOURS À RAQQA de Xavier de Lauzanne (France) 1h30

Production: ALOEST FILMS





5 COMÉDIES



ANTOINETTE DANS LES CÉVÈNNES de Caroline Vignal (France) 1h35

Production: CHAPKA FILMS - Ventes: PLAYTIME - Distribution France: DIAPHANA DISTRIBUTION



LES DEUX ALFRED de Bruno Podalydès (France) 1h30

Production: WHY NOT PRODUCTIONS - Distribution France: UGC DISTRIBUTION



UN TRIOMPHE (The big hit) de Emmanuel Courcol (France) 1h40

Production: AGAT FILMS & CIE - Ventes: MK2 FILMS - Distribution France: MEMENTO FILMS DISTRIBUTION



L’ORIGINE DU MONDE de Laurent Lafitte (France) 1er film

Production: TRESOR FILMS - Ventes: STUDIO CANAL - Distribution France: STUDIO CANAL



LE DISCOURS de Laurent Tirard (France) 1h27

Production: LES FILMS SUR MESURE - Ventes: CHARADES - Distribution France: LE PACTE





4 FILMS D’ANIMATION



AYA TO MAJO (Earwig and the Witch) de Gorô Miyazaki (Japon) 1h22

Production: NHK / NHK ENTERPRISES / STUDIO GHIBLI - Ventes: WILD BUNCH INTERNATIONAL - Distribution France: WILD BUNCH



FLEE de Jonas Poher Rasmussen (Danemark) 1h30

Production: FINAL CUT FOR REAL - Ventes: CINEPHIL



JOSEP de Aurel (France) 1h20 - 1er film

Production: LES FILMS D'ICI - Ventes: DOC & FILM INTERNATIONAL - Distribution France: SOPHIE DULAC DISTRIBUTION



SOUL de Pete Docter (USA) 1h30

Production: PIXAR ANIMATION STUDIOS - Distribution France: THE WALT DISNEY COMPANY