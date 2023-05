Ligue 1. Il Monaco s’inguaia ed ora trema. Si fa serrata la lotta per l’Europa

La grande paura, a Marsiglia, è cessata solo ad un quarto ‘ora dalla fine dell’incontro con l’Auxerre, quando la squadra di casa, in due minuti, ha ribaltato il risultato che la vedeva soccombere. La vittoria interna consente all’Olimpique di accorciare le distanze nei confronti del Paris Saint Germain che ha perso, al parco dei Principi, il confronto col Lorient.

Ora il Marsiglia può attendere con serenità l’esito dell’incontro del Lens sul campo del Tolosa ed intanto rafforzare la classifica nei confronti della quarta in graduatoria che è il Monaco.

Il 4 – 0 con il quale il Montpellier è andato a vincere a Monaco rischia di compromettere la classifica dei biancorossi, attualmente ancora quarti, ma pressati a soli due punti dal Lille che non si è fatto grossi problemi a battere l’Ajaccio.

La trentatreesima giornata (con ancora due gare da disputare) ha emesso una sola sentenza definitiva, quella della matematica retrocessione dell’Angers pesantemente sconfitto a Rennes, ma è destinata a pesare molto sul prosieguo del torneo e sulla storia che sarà scritte nei prossimi cinque turni.

In coda le sconfitte interne dello Strasburgo (ad opera del Lione), del Troyes che ha consentito al Nizza di tornare a vincere e dell’Ajaccio delineano una classifica con almeno due formazioni (Ajaccio e Troyes) che ormai solo la matematica non ha condannato.

Occorrerà attendere la gare di mercoledì tra Brest e Nantes per ottenere un quadro più preciso.

Unico incontro “tranquillo” quello tra Clermont e Reims vinto dai padroni di casa.

Si è disputata la finale di Coupe de France e ad aggiudicarsi il titolo è stato il Tolosa che ha sommerso a suon di reti il Nantes che la coppa se l’era aggiudicata lo scorso anno. Sarà dunque il Tolosa una delle due formazioni francesi a disputare l’Europa League.

Domani verrà giocato il recupero tra Tolosa – Lens e mercoledì 3 maggio sarà la volta di Brest – Nantes.

Nel prossimo fine settimana verrà disputata la trentaquattresima giornata del campionato di Ligue 1.

Tre le gare, tutte importanti, che saranno giocate sabato 6 maggio .

Innanzi tutto lo scontro tra le due formazioni che “vogliono” accedere alla Champions: il Lens riceverà il Marsiglia, si gioca non solo per partecipare alla Champions, ma anche per il secondo posto in classifica che evita i turni preliminari.

Il Nizza riceverà il Rennes che è ancora in corsa per un posto in Conference League e, con obiettivi magari anche più ambiziosi, il Lille scenderà in campo a Reims.