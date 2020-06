Il 5^ Forum degli Artisti a Monaco diventa virtuale: ecco come incontrare gli artisti locali

Di solito organizzato all'inizio di giugno all'Auditorium Rainier III, questo evento biennale, molto atteso dagli artisti monegaschi, ha preso la forma, quest'anno, di una mostra virtuale.

Questa iniziativa, voluta dal governo del Principe e istituita dalla direzione degli affari culturali, mira a sostenere gli artisti locali e integrarli nella politica culturale del Principato.

L'obiettivo, in particolare in questo periodo di crisi sanitaria, è garantire continuità in termini di programmazione culturale e offrire un'alternativa soddisfacente ai suoi numerosi partecipanti.

Quasi 80 artisti, dilettanti o professionisti, monegaschi o residenti, presentano le loro opere su tela, esprimendosi nei campi della pittura, della scultura e della fotografia.

Questa 5a edizione sarà di nuovo un'opportunità per il pubblico di votare (online) il lavoro preferito. Il vincitore sarà annunciato il 13 giugno sulla home page del sito, che onorerà il lavoro e il suo autore.

Questa galleria d'arte virtuale sarà disponibile fino a venerdì 3 luglio. Sarà possibile conservare un souvenir di questo eccezionale formato scaricando il Catalogo del 5 ° Monaco Artists Forum.



Visita subito la pagina Facebook e l'account Instagram per scoprire gli artisti partecipanti:

Facebook: www.facebook.com/Forum-des-Artistes-Monaco-100262665050818/

Instagram: www.instagram.com/forumartistesmonaco/

https://www.forumdesartistes.mc/



Informazioni:

infodac@gouv.mc

Telefono. : +377 98 98 83 03