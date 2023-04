Il 3° Meeting Internazionale Monegasco Fiat 500 si svolgerà sul porto di Monaco

Il Fiat 500 Monte-Carlo Club organizza il 1° Meeting Internazionale Monegasco delle storiche fiat 500 sul porto di Monaco.

L'evento, con il patrocinio dell'Ambasciata Italiana del Principato e in collaborazione con il Comune di Monaco, si svolgerà nell'intera giornata di sabato 16 luglio e riunirà equipaggi internazionali provenienti da tutto il mondo. Oltre all'esposizione delle vetture dei piloti, sarà possibile ammirare alcuni dei modelli più rari prodotti dalla casa torinese e partecipare alle varie attività ludiche sul porto. Dopo anni di silenzio, i motori della storica 500 finalmente ruggiscono insieme nel Principato di Monaco, questo è il terzo raduno internazionale organizzato dal Fiat 500 Monte-Carlo Club.

Per l'occasione, il Club Monegasco propone a tutti gli appassionati della mitica piccola italiana una giornata dedicata alla "Dolce Vita".

La Fiat 500, prodotta dal 1947 al 1975, ha segnato la storia dell'automobile, e non solo. Molte aziende monegasche hanno risposto all'iniziativa. M2E Monaco e-economy, Saladwich, Protech per citarne alcuni, oltre alle aziende italiane Rizza classic s a Roma, Mondo for You a Milano e French 500 Passion

L'evento si svolgerà sul porto di Monaco sabato 16 luglio dalle 10.00 alle 19.30.

https://www.instagram.com/club500montecarlo/ et Facebook du Club Fiat 500 Monte Carlo : https://www.facebook.com/CLUB.FIAT.5OO.MONTECARLO et sur notre site : https://www.clubfiat500montecarlo.com